Chi era Mia Martini, la sorella di Loredana Bertè: l'addio nel 1995, dopo alcuni giorni di irreperibilità dell'artista, scomparsa per un arresto cardiaco

Come è morta Mia Martini, la sorella di Loredana Bertè? Nel 1995, dopo giorni di malessere e dolori, la straordinaria cantante è stata trovata senza vita nell’appartamento di via Liguria 2 a Cardano al Campo, dove si era trasferita da poco più di un mese. Già da qualche anno, Mia Martini soffriva di un fibroma all’utero ma aveva scelto di non operarsi, assumendo però già da tempo farmaci antidolorifici quotidianamente. Poco prima della sua morte, venne ricoverata due volte in ospedale per dolori allo stomaco e al braccio sinistro, forse sintomo di un infarto in corso: sintomi che però vennero sottovalutati anche dalle perso a lei vicine.

Dopo i due ricoveri, Mia Martini è stata trovata senza vita il 14 maggio del 1995, dopo alcuni giorni di irreperibilità. Cercava dal suo manager e dalla famiglia senza risultati, vennero allertati i vigili del fuoco che trovarono il suo corpo senza vita in casa. Il corpo dell’artista venne ritrovato sul letto, in pigiama, con le cuffie nelle orecchie. La grande cantante, secondo l’autopsia, era morta tra l’11 e il 12 maggio 1995 a causa di un arresto cardiaco da overdose di stupefacenti. Le sorelle, come Loredana Bertè, non hanno però mai creduto a un tentativo volontario di togliersi la vita.

Chi era Mia Martini, la sorella di Loredana Bertè: la carriera nella musica cominciata insieme

Dopo il trasferimento dalla Calabria a Roma con la mamma, Loredana Bertè e Mia Martini hanno cominciato a far musica insieme. Le due sorelle hanno ottenuto i loro primi successi esibendosi al Piper, storico locale romano, che ha permesso loro di farsi conoscere. Con il tempo le due hanno stretto sempre più il loro legame, diventando un punto di riferimento l’una per l’altra. Le due sorelle sono nate, tra l’altro, lo stesso giorno, seppur a tre anni di distanza: Mia Martini nel 1947, Loredana tre anni più tardi. La sorella di Loredana Bertè viene ricordata ogni anno, in quell’occasione, proprio dall’artista e non soltanto.