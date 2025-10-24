Come è morta Mia Martini: le cause ufficiali e i dubbi di sua sorella Loredana Bertè. L'ipotesi suicidio fu smentita da...

Correva l’anno 1995 quando la celebre Mia Martini fu ritrovata morta nella sua abitazione. Il manager della cantante non riusciva a mettersi in contatto con lei e preoccupato per la sua incolumità chiamò i vigili del fuoco per sfondare la porta e fare irruzione in casa. Purtroppo l’artista venne ritrovata senza vita, con la mano protesa verso il telefono. Un’immagine triste e raccapricciante, come le cause misteriose della sua morte che ancora oggi continuano a far discutere. Ufficialmente la cantante è morta a causa di un arresto cardiaco, scaturito forse dall’uso di farmaci antidolorifici o altre sostanze.

La famiglia di Mia Martini, dal canto suo, ha sempre escluso l’ipotesi suicidio, paventata dai media per via dell’isolamento doloroso che la cantante stava vivendo da tempo. Come molti ricorderanno, infatti, all’epoca sulla cantante alleggiava la triste nomea di “porta sfortuna”. Un maldicenza spietata che aveva creato parecchi problemi a Mia Martini, almeno da un punto di vista professionale.

Mia Martini, le cause della morte e i dubbi di sua sorella Loredana Bertè

In men che non si dica, Mia Martini si ritrovò isolata ed emarginata dal mondo dello spettacolo, fino all’emozionante ritorno al festival di Sanremo con il capolavoro Almeno tu nell’universo. Sua sorella Loredana Bertè, ha alimentati dubbi e misteri sulle cause della sua morte, spostando l’attenzione sul rapporto difficile che Mia Martini viveva con il padre. Si vocifera infatti di un pesante litigio la notte prima della sua morte, ma non sono mai emersi elementi concreti da questo punto di vista.

“Il nostro era un rapporto meraviglioso, le malelingue e l’ignoranza di alcune persone l’hanno fatta morire dentro. Perché, quando una è brava, l’unico modo per farla fuori è dire che porta sfortuna”, ha raccontato ancora amareggiata e addolorata Loredana Bertè, in una intervista commovente rilasciata nel 2019 a Verissimo.