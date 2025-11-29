Come è morta Ornella Vanoni? La cantante ha subito un arresto cardiaco mentre era in casa propria: aveva 91 anni al momento della morte

Come è morta Ornella Vanoni? L’addio all’amatissima artista a 91 anni

È scomparsa all’età di 91 anni Ornella Vanoni, amatissima cantante e simbolo della musica italiana. Ornella, con la sua scomparsa, ha lasciato tutti a bocca aperta: la sua dipartita infatti non era attesa da nessuno e per questa ragione il mondo della musica ha pianto la sua scomparsa, al di là dell’età. Ma come è morta Ornella Vanoni? La cantante ha subito un arresto cardiaco che l’ha uccisa, togliendole la vita a 91 anni in pochissimi istanti. Una morte che ha trovato la Vanoni in casa: la grandissima artista, infatti, si sarebbe spenta sulla propria poltrona di casa, mentre stava per andare a riposare.

Nonostante avesse 91 anni, Ornella Vanoni aveva sempre mostrato di essere in grande forma, al di là dei normali “acciacchi” dovuti all’età. A raccontare qualcosa in più sulle ultime ore di vita di Ornella è stato l’amico Mario Lavezzi, che ha spiegato come Ornella stesse bene prima di morire: a colpirla è stato infatti un arresto cardiaco. “Si è seduta sulla poltrona per vedere la televisione e ha chiesto alla sua assistente domestica che dormiva con lei di portarle un gelato” ha rivelato.

Come è morta Ornella Vanoni? “Avrebbe voluto morire così”

Mario Lavezzi, amico intimo di Ornella Vanoni, ha raccontato ancora: “Il cuore l’ha abbandonata. Però è quello che lei avrebbe voluto, andarsene così” ha rivelato ancora Lavezzi. Una morte indolore, che ha portato via Ornella senza però arrecarle sofferenze ulteriori. Quel che è certo è che nonostante l’età, Ornella ha lasciato un grande vuoto nel mondo della musica e nel cuore di tutti i suoi colleghi e amici che le hanno voluto un gran bene e l’hanno stimata in vita. A 91 anni, infatti, Ornella era ancora un volto familiare e noto, conosciuto ma soprattutto stimato: era ospite fissa di Che tempo che fa, dove illuminava la serata con i suoi simpatici siparietti.