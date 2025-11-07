Come è morta Raffaella Carrà? La grande artista è venuta a mancare nel 2021, a causa di un tumore ai polmoni che non era stato reso noto

Come è morta Raffaella Carrà? Una malattia tenuta nascosta

Raffaella Carrà è scomparsa nel 2021. La grande cantante e conduttrice è morta a causa di un tumore ai polmoni, lo stesso della quale era affetta anche la mamma, scomparsa a 63 anni. Tornando a Raffaella, la grande cantante e showgirl aveva solo 78 anni al momento della morte: un addio doloroso il suo, che ha portato un cordoglio enorme da parte del pubblico della televisione: tantissimi i fan addolorati per la sua morte, che hanno pianto la scomparsa di un simbolo della televisione.

La malattia di Raffaella Carrà, come abbiamo detto, non era stata resa nota. Nessuno, tranne le persone a lei più vicine, sapevano della patologia che aveva colpito la grande conduttrice e artista, simbolo della tv italiana. Un duro colpo, dunque, per il mondo della televisione, che si è trovato a piangere una figura iconica che ha fatto la storia della tv.

Come è morta Raffaella Carrà? Un carcinoma polmonare le ha tolto la vita

Nel luglio del 2021 è scomparsa un’icona della musica e del cinema italiano, Raffaella Carrà. L’addio ha stupito i fan, che hanno pianto la scomparsa di una figura importantissima per la televisione italiana, una regina indiscussa. Ma come è morta Raffaella Carrà? A parlarne, dopo la morte della Carrà, è stato il dottor Giovanni Mangiaracina dell’Università La Sapienza di Roma.

Il medico, che ha rivelato per la prima volta della malattia della Carrà, a Radio Cusano Campus, ha raccontato che la musicista e grande conduttrice era scomparsa per via di un tumore ai polmoni. Il pubblico non era a conoscenza della malattia di Raffaella Carrà, tanto che la rivelazione del medico è stata una sorpresa per tutti. Non era chiaro, infatti, che la Carrà avesse un carcinoma polmonare, anche se ormai da tempo era sparita dalle scene.

