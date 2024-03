Come è morto Alberto Castagna e la malattia/ L’annuncio della scomparsa in diretta

La malattia di Alberto Castagna

Alberto Castagna è stato uno dei giornalisti e conduttori più amati della televisione italiana. Con il programma Stranamore conquistò il grande pubblico che pianse la sua scomparsa il 1° marzo 2005. Alberto Castagna si era ammalato sette anni prima come ha raccontato la figlia Carolina in un’intervista rilasciata al Corriere della sera ad agosto 2023. Le condizioni di salute di Castagna cominciarono a peggiorare nel 1998 quando si sottopose a un’operazione al Policlinico San Matteo di Pavia, posticipata più volte. Nel luglio del 1998, un malore improvviso lo portò al ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dove fu sottoposto a diversi interventi.

Degli anni della malattia di Castagna, la figlia Carolina ha detto: “Di colpo era sparito. Mamma fu molto onesta. Mi spiegò che non stava bene e che non sarebbe tornato per molto tempo. Che era ricoverato in terapia intensiva, con tanti tubi intorno” – ha raccontato al Corriere della Sera – “Mi sono spaventata. Soprattutto perché non aveva più i baffi, glieli avevano tagliati, non lo avevo mai visto così”.

La morte di Alberto Castagna

Alberto Castagna è venuto a mancare il 1° marzo 2005 all’età di 59 anni, per un’emorragia interna; in seguito alla morte del conduttore, l’edizione in corso di Stranamore fu sospesa. La notizia della scomparsa di Alberto Castagna fu annunciata in diretta da Paolo Bonolis durante il Festival di Sanremo 2005.

Il funerale fu celebrato nella Chiesa degli artisti in piazza del Popolo a Roma a cui parteciparono tanti amici e colleghi ricevendo anche il saluto del suo pubblico. Le sue ceneri riposano nel cimitero di Passo Corese, una frazione di Fara in Sabina.

