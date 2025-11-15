Come è morto Beppe Vessicchio? L'addio a soli 69 anni a causa di una polmonite interstiziale: era ricoverato al San Camillo di Roma

Sabato 8 novembre il mondo della musica e della televisione è stato sconvolto dalla morte di Beppe Vessicchio, grande maestro e direttore artistico che ha legato il suo nome a Sanremo. Ma come è morto Beppe Vessicchio? L’addio al musicista, assolutamente inaspettato, è arrivato come un fulmine a ciel sereno e ha lasciato un grande vuoto nel mondo della musica: Beppe era infatti un’icona dello spettacolo e in particolar modo della kermesse sanremese, oltre che un grande maestro. Il decesso di Vessicchio è arrivato a causa di “una polmonite interstiziale precipitata rapidamente” come si legge nel bollettino dell’ospedale San Camillo di Roma, dove era ricoverato da alcuni giorni. Fino al giorno precedente aveva parlato con i suoi cari e aveva promesso alla figlia che sarebbe tornato a casa da lei, cosa che purtroppo non è avvenuta.

Come è morto Beppe Vessicchio? L’addio per una polmonite interstiziale

Beppe Vessicchio era ricoverato da alcuni giorni in rianimazione quando purtroppo il quadro clinico si è aggravato in maniera repentina, fino a portarlo alla morte. La notizia del suo decesso, arrivata dalla famiglia e dallo stesso San Camillo di Roma, ha generato un’ondata di amore e di cordoglio: particolarmente amato dal pubblico, infatti, è stato pianto da tantissime persone che non si aspettavano minimamente di dovergli dire addio a soli 69 anni.

Beppe Vessicchio è morto a causa di una polmonite interstiziale. Già da qualche tempo il maestro stava male e le sue condizioni si sono aggravate in maniera netta, fino a condurlo alla morte prematura, arrivata a soli 69 anni.