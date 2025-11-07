Come è morto Claudio Villa? L'addio nel 1987 a causa di un infarto: era ricoverato in ospedale dove era stato operato pochi giorni prima
Claudio Villa è un nome scolpito nel mondo della musica anche se la sua scomparsa risale ormai a tantissimi anni fa. Il grande artista è infatti morto nel 1987, quando aveva solamente 61 anni. Una vita ancora da scrivere quella del musicista, che purtroppo da tempo soffriva però di problemi di cuore. Ma come è morto Claudio Villa? L’addio all’artista è arrivato, come dicevamo, nel 1987. Il cantante aveva subito solo pochi giorni prima un intervento chirurgico ed era infatti ricoverato all’ospedale di Padova quando ha spirato il suo ultimo respiro.
Dal gennaio di quell’anno, il 1987, Claudio Villa non era stato più bene. Diversi i problemi cardiaci: proprio in quelle settimane, l’artista aveva già avuto un altro infarto, forse causato da uno sforzo eccessivo. Villa morì dunque per via di un infarto: come dicevamo, era ricoverato in un ospedale padovano dove era stato operato solo pochi giorni prima. Il suo cuore non ha purtroppo retto allo sforzo e l’artista è deceduto. Ad annunciare la morte di Claudio Villa fu Pippo Baudo durante la serata finale del Festival di Sanremo: il caso ha voluto che infatti il cantante esalasse l’ultimo respiro proprio in concomitanza con la serata più importante per la musica italiana.