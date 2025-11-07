Come è morto Claudio Villa? L'addio nel 1987 a causa di un infarto: era ricoverato in ospedale dove era stato operato pochi giorni prima

Come è morto Claudio Villa? L’intervento chirurgico qualche giorno prima

Claudio Villa è un nome scolpito nel mondo della musica anche se la sua scomparsa risale ormai a tantissimi anni fa. Il grande artista è infatti morto nel 1987, quando aveva solamente 61 anni. Una vita ancora da scrivere quella del musicista, che purtroppo da tempo soffriva però di problemi di cuore. Ma come è morto Claudio Villa? L’addio all’artista è arrivato, come dicevamo, nel 1987. Il cantante aveva subito solo pochi giorni prima un intervento chirurgico ed era infatti ricoverato all’ospedale di Padova quando ha spirato il suo ultimo respiro.

Come è morto Claudio Villa? Aveva già avuto un infarto qualche tempo prima

Dal gennaio di quell’anno, il 1987, Claudio Villa non era stato più bene. Diversi i problemi cardiaci: proprio in quelle settimane, l’artista aveva già avuto un altro infarto, forse causato da uno sforzo eccessivo. Villa morì dunque per via di un infarto: come dicevamo, era ricoverato in un ospedale padovano dove era stato operato solo pochi giorni prima. Il suo cuore non ha purtroppo retto allo sforzo e l’artista è deceduto. Ad annunciare la morte di Claudio Villa fu Pippo Baudo durante la serata finale del Festival di Sanremo: il caso ha voluto che infatti il cantante esalasse l’ultimo respiro proprio in concomitanza con la serata più importante per la musica italiana.