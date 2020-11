Come è morto Diego Armando Maradona?/ “Arresto cardiocircolatorio”, Covid non c’entra

Diego Armando Maradona, grande leggenda del calcio, si è spento oggi all’età di 60 anni. Come è morto l’ex Pibe de Oro? Secondo le prime notizie che giungono dalla stampa estera, riprese poi anche da quella nostrana a partire da Sky Tg24, Maradona sarebbe deceduto in seduti ad un arresto cardiorespiratorio mentre si trovava nella sua abitazione di Tigres, in Argentina, dove stava trascorrendo la sua convalescenza. Poche settimane fa, infatti, era stato dimesso dalla clinica di La Plata dove era stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa lo scorso 3 novembre per rimuovere un versamento di sangue causato da un ematoma cerebrale. Sul posto sono poi sopraggiunte tre ambulanze ma per Maradona non c’era più nulla da fare. Al momento della morte, la leggenda del calcio si trovava proprio con la figlia Giannina. La morte di Maradona non avrebbe ad ogni modo nulla a che fare né con l’intervento subito (e perfettamente riuscito) né con il Covid, come specificato nel corso della trasmissione Pomeriggio 5 dall’inviato che ha dato le prime notizie sul grave lutto che ha colpito il mondo dello sport.

COME È MORTO DIEGO ARMANDO MARADONA: IL MOMENTO DEI SOCCORSI

Le notizie che giungono dall’Argentina sulla morte di Diego Armando Maradona sono ancora frammentarie. Secondo quanto riferisce Gazzetta.it, il Pibe de oro sarebbe deceduto per un arresto cardiaco fatale sopraggiunto intorno alle ore 12 locali (le 16 in Italia). Ogni tentativo di rianimazione sarebbe risultato vano nonostante l’intervento immediato del personale medico che lo accudiva 24 ore su 24 nell’abitazione dove stava svolgendo la riabilitazione in seguito all’intervento di alcune settimane fa per via di un edema subdurale. Stando a quanto riferisce La Nacion, sul posto sarebbero giunte ben nove ambulanze ma anche in questo caso il loro intervento sarebbe stato vano dal momento che Maradona era già spirato. Sebbene l’intervento chirurgico era andato ottimamente, dopo le sue dimissioni dello scorso 11 novembre lo staff medico che lo aveva operato aveva comunque messo in luce il rischio a carico del paziente per via delle sue condizioni delicate scaturite da un quadro clinico generale definito “complesso”.



