Come è morto Gigi Proietti? L'attore è scomparso il 2 novembre del 2020 a causa di un infarto: era cardiopatico ormai da anni

L’addio a Gigi Proietti è arrivato il giorno del suo ottantesimo compleanno. Proprio il 2 novembre del 2020, cinque anni fa, il grandissimo artista si è spento, lasciando un grande vuoto nel mondo del cinema e del teatro italiano. Ma come è morto Gigi Proietti? Il grande attore romano stava male ormai da tempo: era ricoverato nella clinica romana “Villa Margherita”. Lì si trovava infatti dopo un aggravamento delle sue condizioni. L’attore era infatti malato di una grave cardiopatia: i problemi al cuore ne hanno spesso condizionato la vita, tanto da portarlo nei suoi ultimi giorni a rimanere in una clinica. A curarlo fino ai suoi ultimi giorni è stato il dottor Fabrizio Lucherini, medico radiologo di Villa Margherita.

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli imitano Proietti-Villa a Tale e Quale Show 2025

“Quando gli ho fatto la tac, pochi giorni fa, ironizzava sulle sue condizioni. Ma non era ansioso” aveva raccontato il medico. Dunque, negli ultimi giorni della sua vita, Gigi era positivo come sempre e intenzionato a uscire presto dalla clinica, nonostante fosse consapevole delle sue condizioni di salute. Gigi Proietti, dunque, è morto a causa di un infarto. Come abbiamo detto, l’attore era ricoverato in clinica dopo l’aggravamento delle sue condizioni di salute di alcuni giorni prima a causa della grave cardiopatia della quale soffriva. L’intervento tempestivo dei medici non è riuscito a strapparlo alla morte, sopraggiunta nell’immediato.

Gigi Proietti causa morte: la malattia, il ricovero d'urgenza/ Cosa c'è scritto sulla tomba

Come è morto Gigi Proietti? Le sue condizioni di salute erano precarie

Gigi Proietti è morto il 2 novembre del 2020 a causa di un infarto. “Da anni era un cardiopatico grave ed è venuto qui il 17 ottobre scorso già in condizioni preoccupanti” ha rivelato il medico che lo seguiva, Fabrizio Lucherini, all’Adnkronos. Già diversi anni prima aveva subito un delicato intervento all’aorta ma purtroppo non era riuscito nella maniera migliore. Il cuore di Gigi era infatti molto debole e per questa ragione l’infarto è stato per lui letale.