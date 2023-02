Come è morto Little Tony e malattia dell’icona musica italiana/ Il ricordo della figlia Cristiana Ciacci

Il ricordo di Little Tony; dal viaggio in Inghilterra al successo al Festival di Sanremo

In questi giorni conditi dalla grande festa del Festival di Sanremo, la memoria non può che andare ad uno dei più grandi artisti della musica leggera italiana che proprio lo scorso 9 febbraio avrebbe festeggiato il compleanno: Little Tony. Il cantautore originario di Tivoli è considerato ancora oggi un’icona nazionale, sia per i meriti artici che per il suo breve ruolo nell’ambito della recitazione. A dispetto della sua nazionalità sammarinese, proprio in Italia è riuscito ad imporre il suo marchio di fabbrica caratterizzato da una voce considerata intramontabile.

Cristiana Ciacci, figlia Little Tony/ "Per molto tempo non ci siamo capiti, ma..."

Il compianto Little Tony, scomparso 27 maggio 2013 dopo diversi anni di malattia, ha avuto una carriera che è partita dal basso; una gavetta che in breve tempo lo ha portato a calcare i palchi più rappresentativi, come quello del Festival di Sanremo. Antonio Ciacci, nome reale del cantautore, sceglie il suo noto nome d’arte grazie alla sua esperienza in Inghilterra a partire dal ’58, grazie alla lungimiranza di un impresario di nome Jack Good. Torna in Italia nel ’61 e sceglie di mostrare tutto il suo bagaglio artistico dell’esperienza inglese direttamente sul palco di Sanremo, in coppia con Adriano Celentano. Con 24 mila baci, brano ancora oggi inflazionato tra radio e tv, raggiungerà il secondo posto. Seguiranno 40 anni di carriera gloriosa, con altre 9 partecipazioni sul palco dell’Ariston senza mai riuscire a conquistare la vittoria finale.

Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony/ "Litigammo in passato, ero sempre sola..."

Little Tony, l’unica figlia Cristiana Ciacci racconta la dura battaglia del padre contro il tumore

La scomparsa di Little Tony, all’anagrafe Antonio Ciacci, è stata salutata da un cordoglio sentito e generalizzato anche a livello internazionale. La sua figura aveva superato i confini sammarinesi e italiani, conquistando l’apprezzamento della scena internazionale. Il cantante ha lottato con tutte le sue forze contro un tumore ai polmoni, una battaglia durata oltre 7 anni e che si è conclusa con la sua triste resa nel maggio del 2013 dopo oltre tre mesi di ricovero presso la clinica Villa Margherita. Quei momenti tortuosi sono stati raccontati anche da sua figlia, Cristiana Ciacci, in un’intervista del 2021 rilasciata a Domenica In.

Cristiana Ciacci, lotta con l'anoressia/ "Mio papà Little Tony si vergognava di me"

“Si è ammalato per un periodo molto lungo, 7 anni: aveva trovato una terapia non molto aggressiva e infatti era riuscito a non perdere molti capelli. Non ha mai voluto raccontare anche quando la situazione è precipitata; pensava di poter tenere testa alla malattia”. Questo il racconto di Cristiana Ciacci, figlia del grande Little Tony, che racconta quanto alla verve artistica del padre corrispondesse anche la medesima voglia di vivere. Non a caso, pochi giorni prima del ricovero Little Tony era stato ospite nel programma di Carlo Conti – I migliori anni – ma dovette affidarsi ai medici per un peggioramento improvviso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA