LITTLE TONY, MALATTIA E MORTE/ “L’origine del suo male fu la rottura con Luciana”

Durante la diretta di Domenica In, la figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci, ha ricordato il padre, raccontando anche un retroscena sulla sua lunga storia d’amore con Luciana Manfra. “Quando lei si è ammalata”, ha raccontato, “papà gli è stato vicino, l’ha portata in Francia per trovare qualcuno che la operasse, poi lei ha accetto, ma l’ha fatto per me ed è un mio grande rimorso perché poi ho capito che avrei dovuto lasciarla andare. L’operazione andò male e poi lei mi ha incolpato di averle prolungato un’agonia. Papà le è stato vicino anche negli ultimi giorni, e volle tornare nella casa dove ero stato concepita io. Papà aveva organizzato tutto, ma dopo poche ore dal suo arrivo lei si aggravò, volle rimettersi la fede ed è morta abbracciata a lui. Penso”, ha confessato la figlia di Little Tony, “che i problemi di salute che ha avuto, abbiano avuto delle radici in quella notte perché per lui fu molto difficile”. (Agg di Lorenzo Drigo)

CRISTIANA CIACCI, FIGLIA LITTLE TONY/ "Avevo carenze affettive e divenni anoressica"

Successi e vita privata di Little Tony

Domenica 28 maggio a Domenica in si tornerà a parlare del grande cantautore Little Tony. Little Tony (Antonio Ciacci), classe 1941, ha cominciato la sua carriera nel mondo della musica nel 1958, grazie all’aiuto di un impresario inglese iniziò la sua carriera in Inghilterra e fu li che ebbe enorme successo con lo pseudonimo Little Tony in onore di Little Richard.

Luciana Manfra, moglie Little Tony/ Scandalo e riservatezza dopo la morte del marito

Tra i suoi brani più noti, che hanno avuto successo in tutto il mondo, ci sono senza dubbio: “Cuore matto”, “Riderà”, “24mila baci”, brani che sono stati reinterpretati e cantati da alcuni dei cantautori più importanti della musica italiana tra cui Adriano Celentano. Il cantante nella sua vita subì duri colpi come la morte della prima moglie Giuliana Brugnoli che era anche la madre della sua unica figlia Cristiana Ciacci. Il cantante ebbe in seguito una relazione che fece scalpore con una coetanea della figlia: Luciana Manfra ma lo “scandalo” fu seppellito nel dimenticatoio quando il cantante venne a mancare il 23 maggio del 2013 a soli 72 anni; fu un vero shock per tutto il mondo dello spettacolo e soprattutto per la figlia Cristiana.

Little Tony, come è morto/ La carriera, i grandi successi e la lunga malattia

Com’è morto Little Tony? Nessuno sapeva della sua malattia

Little Tony è morto nel 2013 a causa di un tumore ai polmoni; il cantante aveva fatto la sua ultima apparizione televisiva il 9 marzo nel programma “I migliori anni” di Carlo Conti, poi la sua malattia si è aggravata ed è stato costretto a restare in una clinica, quella di Villa Margherita di Roma, in cui il cantante trascorse i suoi ultimi giorni.

La morte di Little Tony fu una grande perdita per tutti ma anche una “sorpresa” dato che il cantante combatteva contro la malattia da molto tempo ma senza dirlo a nessuno. La figlia Cristiana in merito aveva dichiarato: “Non voleva dispiacere il suo pubblico. Non ha voluto che trapelasse nulla, non l’ha confidato neanche agli amici più cari”. Little Tony trascorse ben tre mesi a Villa Margherita prima del decesso e poco dopo, la figlia del cantautore, Cristiana, a Domenica in raccontò la storia della malattia del padre: “Lui si è ammalato per sette anni, un periodo molto lungo. Aveva anche trovato una terapia non molto aggressiva, infatti non ha perso i capelli. Non lo ha mai voluto dire anche quando la situazione è precipitata. Credeva di poterle tenere testa. Io credo che potesse continuare così ancora a lungo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA