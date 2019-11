Come è morto Lucio Dalla/ Infarto in albergo: malore all’indomani di un concerto

Come è morto Lucio Dalla? Se lo chiesero in molti dopo la tragica notizia del decesso avvenuto l’1 marzo 2012 a Montreux, in Svizzera. Tre giorni dopo l’artista avrebbe compiuto 69 anni, invece se ne andò a causa di un attacco cardiaco. Fatale un infarto mentre faceva ciò che lo rendeva felice: era infatti impegnato in una serie di concerti. Lucio Dalla fu stroncato dal malore mentre era in albergo. Aveva appena fatto colazione. Sembrava tranquillo, allegro come sempre, ricco di progetti e con una grande voglia di sperimentare. Poi il malore e quindi la morte. Il cantautore bolognese fu trovato senza vita nella sua stanza d’albergo. Dal suo staff fecero sapere che non c’erano state avvisaglie: «Stamattina si è svegliato, ha fatto colazione, un paio di telefonate e poi si è sentito male». La Midas, società di comunicazione nel mondo della musica e dello spettacolo, aggiunse: «Era contento di come era andato il concerto». Eppure subito dopo la morte di Lucio Dalla non sono mancate voci assurde.

COME È MORTO LUCIO DALLA: INFARTO IN ALBERGO, MA PER I COMPLOTTISTI…

C’è stato infatti chi ha messo in dubbio il fatto che la morte di Lucio Dalla fosse per cause naturali. Quella dell’infarto era evidentemente per qualcuno una spiegazione troppo “banale”, ma nella morte non c’è niente di banale purtroppo. Anzi è stato irrispettoso nei confronti del cantautore bolognese ritrovarsi giorni dopo la sua morte a dover parlare di “strane coincidenze”. E allora ripeschiamo per l’occasione quanto scrisse all’epoca Giornalettismo, che raccolse le deliranti voci dei complottisti. C’è stato chi non ha trovato casuale il fatto che fosse morto a Montreux, in quanto “città massona per eccellenza” e “casa madre dei Cavalieri Templari”. E questo perché c’è un articolo del giornale svizzero La Suisse che parla di una riunione il 7 giugno 1936, sotto gli auspici della Loggia centrale alpina. Peccato che Lucio Dalla fosse in Svizzera solo per una delle tappe del suo tour. Altri sono andati pure oltre, notando che fosse morto il 1 marzo 2012 due anni dopo un programma trasmesso da Rai2 sulla vita di Luco Dalla.

