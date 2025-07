Era il 1 marzo del 2012 quando Lucio Dalla è scomparso. Il grande cantautore originario di Bologna avrebbe compiuto 69 anni solamente qualche giorno dopo, il 4 marzo, data alla quale ha dedicato anche una canzone. A pochi giorni dal 69º compleanno, dunque, il cantautore appassionato di jazz si è spento. Ma come è morto Lucio Dalla? L’addio alla vita terrena e i suoi affezionati fanno è arrivato dopo un malore. Dalla si trovava in Svizzera dove la sera prima si era sentita un concerto, quando ha avuto un arresto cardiaco. Come ebbe modo di raccontare proprio l’agenzia che curava i concerti di Lucio Dalla, al momento della morte sopraggiunta il giorno del 1 marzo 2012, Lucio stava bene. La sera precedente aveva cantato a Montreux, e il giorno successivo, dopo colazione, aveva effettuato alcune chiamate, prima del malore fatale.

Come è morto Lucio Dalla? L’addio doloroso al cantautore a 68 anni

Lucio Dalla è morto a pochi giorni dal suo 69esimo compleanno. “Appariva tranquillo, ottimista, allegro, pieno di progetti, con grande voglia di sperimentare nuovi territori” ha ricordato l’artista e grande amico Andrea Mingardi. Erano tanti, infatti, i progetti di Lucio, che stava conducendo una tournée in giro per l’Europa. Aveva infatti cominciato il suo tour il 27 febbraio a Lucerna: dopo ancora era stato a Zurigo e la sera prima di morire, a Montreux.

Una morte, quella di Lucio Dalla, che ha profondamente commosso il mondo della musica, affranto dopo la scomparsa di Lucio, un grande artista e grande autore, che ha fatto la storia del cantautorato italiano. Nessuno, dopo la sua partecipazione a Sanremo proprio in quell’anno, insieme a Pierdavide Carone, si aspettava un simile epilogo: la morte di Lucio Dalla ha lasciato per questo sgomento e dolore nel pubblico e nei suoi colleghi, che non immaginavano di dover salutare così presto un genio della musica italiana.