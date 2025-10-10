Mango, com'è morto il celebre cantante ed interprete di Oro? La tragedia si consumò all'improvviso davanti a quattromila persone a causa di...

Com’è morto Mango? Un malore improvviso durante un concerto spezzò la vita del cantante

Sono passati più di dieci anni dalla morte di Mango, indimenticabile cantautore e interprete della musica italiana. Questa sera, venerdì 10 ottobre, l’artista viene omaggiato a Tale e quale show da uno dei concorrenti in gara. Ma tornando a quel tragico 7 dicembre 2014, il cantante fu colpito da un malore all’improvviso durante un’esibizione. Stava interpretando una delle sue canzoni più iconiche e più amate dalla sua gente, Oro, interrottasi tragicamente davanti al suo pubblico

La moglie Laura Valente, in una intervista rilasciata al magazine Oggi, alcuni anni dopo la morte del cantante, rivelò un curioso particolare. “In tempi non sospetti mi disse che non ci sarebbe stato niente di più dello di morire facendo ciò che si ama”, il racconto amaro della storica compagna di Mango. Che oggi può guardare con soddisfazione e orgoglio al percorso della figlia Angelina, che dal papà ha ereditato la passione per la musica ed un indiscutibile talento. Vincitrice di Sanremo 2024, al Festival dedicò il brano ‘La rondine’ al padre, con una reinterpretazione commovente.

Mango, la tragedia davanti a migliaia di spettatori

La causa della morte di Mango è dunque riconducibile ad un attacco cardiaco fulminante, che lo colpì tragicamente davanti a quattromila persone. “C’erano due ambulanze, i soccorsi furono immediati, ma non ci fu nulla da fare”, il ricordo drammatico di Laura Valente. Benché siano passati diversi anni dalla scomparsa di Mango, la sua mancanza continua a farsi sentire.

Chi lo ha amato e ancora lo ama cerca di preservare al meglio il suo ricordo, proprio come Laura che dopo la tragedia decise di raccogliere gli scritti e le tante poesie del compagno per salvare il suo lascito artistico. “Lo vorrei ricordare con le tante poesie che ha scritto con passione e, se posso dirlo, con umana competenza”, le tenere parole della compagna.

