Come è morto Mino Reitano, storico cantante italiano/ 7 volte al Festival di Sanremo

Mino Reitano, l’estenuante lotta contro il tumore all’intestino

Mino Reitano è tra gli artisti più rappresentativi della musica leggera italiana, sia come interprete che come autore. Il suo stile eccentrico ed energico, unito alla carica interpretativa profusa sul palco, lo hanno portato a raggiungere vette incredibili nel panorama musicale a dispetto di una critica non sempre dalla sua parte. La sua carriera è stata condita da numerose collaborazioni di spicco, da Franco Califano ad Ornella Vanoni, passando per le molteplici esperienze sul palco del Festival di Sanremo.

Chi sono Grazia e Giuseppina, figlie di Mino Reitano/ Il ricordo del padre

La scomparsa di Mino Reitano risale al 27 gennaio 2009; il triste evento fu seguito da un cordoglio quasi totale dal panorama musicale italiano. Prima della sua morte, il cantautore aveva lottato per anni contro un tremendo tumore all’intestino, che secondo i racconti delle persone a lui care fu un vero e proprio calvario; in quel triste giorno di gennaio, Mino Reitano si lasciò andare a quel brutto male. Nel corso di un’intervista di alcuni anni fa, fu proprio sua moglie Patrizia a raccontare quanto fu brutale la battaglia contro la malattia: “L’ultimo periodo è stato un calvario; cercavamo di tenergli nascosto tutto, ma era una persona intelligente. Chiedevo di prendere me e non lui, ma non sono stata esaudita.”

Giuseppina e Grazia figlie Mino Reitano/ "Si è riscattato dopo morte della sorella"

Mino Reitano, non solo sanremo: dalle canzoni per bambini all’inno dell’Inter

La fortuna di Mino Reitano inizia nella prima metà degli anni ’60, con alcuni progetti discografici autoprodotti che però non riscuotono il successo sperato. Nel ’65 riuscì a farsi notare al Festival di Castrocaro, arrivando a siglare un contratto con la Dischi Ricordi da cui partirà per raggiungere i suoi più grandi successi. La carriera del compianto artista ha avuto modo di consolidarsi sul palco del Festival di Sanremo, a dispetto di quelli che furono i posizionamenti nelle varie partecipazioni. Mino Reitano ha infatti partecipato a ben 7 edizioni della kermesse, raggiungendo però il podio solamente una volta, nel 1974.

Giuseppina e Grazia, figlie Mino Reitano/ "Fate un film tv su nostro padre!"

La storia musicale di Mino Reitano è ancora oggi ricordata per i molteplici contributi offerti, non solo come interprete. L’artista calabrese a ridosso degli anni ottanta ha infatti inciso e scritto numerose canzoni per i bambini, ancora oggi ricordate e suonate con affetto. Da menzionare anche la composizione musicale dell’inno Alè Inter, da lui stesso interpretato e adattato negli anni successivi per il club milanese. Alla sua gloriosa carriera si aggiungono poi le collaborazioni di spicco, come l’iconico brano Una ragione di più, scritto con Franco Califano e interpretato dalla grande Ornella Vanoni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA