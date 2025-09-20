Come è morto Pippo Baudo: l'addio il 16 agosto del 2025 all'età di 89 anni. La sua eredità divisa tra i figli e non soltanto

Il 16 agosto del 2025 la televisione italiana ha perso Pippo Baudo, l’amatissimo conduttore televisivo partito dalla Sicilia alla volta di Roma tantissimi anni prima. Ma come è morto Pippo Baudo? Come ha sottolineato la famiglia in numerose occasioni, così come anche le persone a lui più vicine, Pippo non soffriva di alcuna malattia, o almeno nessuna patologia mortale. Il conduttore aveva però 89 anni e aveva, ovviamente, i soliti acciacchi dovuti proprio all’età. Dunque, non c’è una causa specifica che abbia portato alla morte di Baudo. Come spiegato da un suo caro amico, Pippo Baudo negli ultimi tempi aveva avuto “un indebolimento neurologico alle gambe che lo ha condizionato molto” e in più vedeva sempre meno. Condizioni, come dicevamo, legate all’età. Pippo Baudo è morto al policlinico Campus Bio-Medico di Roma.

L’addio, arrivato il 16 agosto del 2025, ha provocato un’ondata di cordoglio e dolore: Pippo è stato infatti un simbolo della tv italiana, amatissimo dai telespettatori, dai colleghi e da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo ed essere lanciati proprio da lui nel mondo della tv.

Testamento Pippo Baudo: eredità ai figli e non solo

Dopo la morte di Pippo Baudo, si è cominciato a parlare inevitabilmente della sua eredità, che è stata divisa tra i due figli, Alessandro e Tiziana, e non soltanto. Una parte di eredità è andata infatti anche a Dina, la sua cara assistente e segretaria, con la quale Pippo collaborava da più di 35 anni. Un rapporto profondo il loro, tanto che Pippo Baudo ha deciso di inserirla nel testamento. A quanto pare a Dina sarebbe andata la stessa parte di eredità che è finita ad Alessandro e Tiziana, circa 10 milioni.

