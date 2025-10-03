Come è morto Remo Girone? L'attore è morto a 76 anni nella sua casa di Monaco, dove viveva insieme alla moglie Victoria

È morto questa sera, a Monaco, Remo Girone, attore italiano 76enne che da tempo viveva fuori dall’Italia insieme alla moglie, Victoria Zinny, con la quale era sposato da tutta la vita. L’attore è stato a lungo tra gli interpreti della serie tv “La piovra“, dove interpretava il boss mafioso Tano Cariddi. Ma come è morto Remo Girone? La scomparsa dell’attore è arrivata improvvisamente: sarebbe stato un malore, dunque, a strappare alla vita l’attore, da sempre molto riservato e attento a preservare la sua vita privata.

Come è morto Remo Girone? In passato la depressione e poi il tumore

“Non si può essere un bravo attore senza mettere le esperienze che hai vissuto nella tua vita” ha raccontato durante un’intervista con la Rai Remo Girone. L’attore, scomparso oggi all’età di 76 anni nella sua casa di Monaco, qualche anno fa rivelava di aver sofferto di depressione: “Io ho fatto l’accademia, poi ero stato scelto per un importante spettacolo.

Dovevo interpretare un personaggio ma non ce l’ho fatta, allora sono stato allontanato perché non ero in grado. In quel momento lì ho avuto una fortissima depressione ma sono stato aiutato, ho fatto delle cure in una clinica. Ho fatto anni di psicanalisi ma tanto in tanto mi tornava. L’ultima volta ero a Firenze, mi è successa la stessa cosa, mi era stato tolto un ruolo. Ma da queste esperienze si impara”.

Remo Girone, nel corso della sua vita, ha dovuto fare i conti anche con un tumore alla vescica, che ha combattuto e vinto. “Nel periodo in cui giravo il film La Piovra, ho scoperto di avere un tumore alla vescica. Sono stato fortunato, ne sono uscito” ha raccontato l’attore ancora. A strappare alla vita Remo Girone non sono state però né la depressione e neppure il tumore: l’attore ha avuto un malore improvviso che lo ha stroncato.