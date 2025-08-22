Come è morto Toto Cutugno? L'addio al grande cantante è arrivato nel 2023, quando aveva ottant'anni. La morte per una malattia

Toto Cutugno, simbolo della musica italiana nel mondo, è morto all’età di 80 anni, nel 2023. Già da tanti anni Toto faceva i conti con diversi problemi di salute che si sono poi acuiti con il passare dell’età. Dunque, a chi si chiede come è morto Toto Cutugno, possiamo dire che a causare la morte del grande cantante e simbolo italico della musica, è stato un carcinoma cronico della prostata. L’addio al grande autore e interprete è arrivato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove Toto Cutugno era ricoverato da diverse settimane. Facendo un passo indietro, andiamo a vedere di quale malattia soffriva da tempo l’artista.

Toto Cutugno era malato dal 2007. Il cantante, infatti, scoprì proprio in quell’anno di avere un tumore alla prostata. Dopo la diagnosi, ha subito un’operazione e si è poi sottoposto alle terapie consigliate dai medici. Fortunatamente il cantante è tornato a cantare poco dopo, tanto che nel 2008 ha preso parte al Festival di Sanremo su invito di Pippo Baudo. Dopo la malattia, infatti, Cutugno è tornato ad avere una vita piuttosto normale, nonostante la diagnosi di diversi anni prima. Pur sottoponendosi a controlli periodici, il cantante è riuscito a sopravvivere alla malattia per ben sedici anni, portando avanti una vita normale ancora a lungo dopo l’operazione e le terapie.

Come è morto Toto Cutugno? La morte sedici anni dopo la diagnosi

Toto Cutugno è venuto a mancare nel 2023, a ottant’anni. Ben sedici anni dopo la diagnosi, il cantante è morto a causa del carcinoma cronico della prostata, lo stesso della diagnosi del 2007, tornato in forma più aggressiva. Nonostante la malattia, dunque, l’artista è riuscito a vivere ancora a lungo dopo la prima diagnosi, godendosi la sua vita ancora per tanti anni, facendo musica e vivendo immerso nell’amore dei fan e della sua famiglia, che non lo ha mai abbandonato.