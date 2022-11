Com’è entrato il covid nella casa del GF Vip?/ “Luca Onestini era asintomatico e…”

Com’è entrato il covid nella casa del Grande Fratello Vip?

Com’è entrato il covid nella casa del Grande Fratello Vip? E’ stato Gabriele Parpiglia a svelarlo durante una chiacchierata con l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace a Casa Pipol. A portare il covid nella casa del Grande Fratello Vip è stato Luca Onestini. Il concorrente era asintomatico e quando si è sottoposto al tampone di controllo era negativo pur se il virus era già in incubazione: “Luca Onestini, tra i nuovi ingressi, è asintomatico e la variante che ha preso ha bucato il tampone. Era in fase di crescita e nascita il virus dentro il corpo e il tampone non lo ha rivelato. E’ entrato da negativo e poi è diventato positivo e asintomatico. La variante ha bucato il tampone molecolare”.

Soleil Sorge stronca Antonino Spinalbese/ "Idrorepellente al suo fascino e..."

I concorrenti che sono stati trovati positivi non sono ancora rientrati nella casa del Grande Fratello Vip in quanto non ancora negativizzati. Come mai? Gabriele Parpiglia lo ha svelato: “Perché sono in isolamento da tre settimane? Questa nuova variante dura più a lungo”. Nel frattempo, Wilma Goich e Patrizia Rossetti sono state dichiarate ieri negative. L’annuncio è arrivato nel corso della puntata da parte del padrone di casa Alfonso Signorini: “Vi do una bella notizia, visto che sono collegati. Dovete sapere che Patrizia e Wilma sono negative! E prestissimo entreranno nella Casa, ok?”.

Bernardini De Pace "Covid al GF Vip? Li avrei mandati a casa"/ "Il mio preferito è…"

Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis positivo al covid

Qualche giorno fa anche Alberto De Pisis è risultato positivo al Covid. Il Grande Fratello Vip confermando la positività del concorrente ha poi rassicurato sulle sue condizioni di salute: “In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Alberto De Pisis è risultato positivo al Covid-19. Il concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolato. Rientrerà appena possibile”.

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati invitati a riunirsi nella stanza da letto per procedere alla sanificazione. Alcuni vipponi erano preoccupati mentre altri ci hanno scherzato su: “Alberto è andato a fare un tampone e non è più tornato, ora ci hanno chiusi in camera per sanificare la Casa. Anche lui è andato”, ha detto Sofia Giaele. Edoardo Tavassi ha fatto sapere: “Io gli ho dato un bacio sulla guancia”, Micol Incorvaia ha ironizzato: “Io me lo sono limonato”. Sofia Giaele ha paragonato il Grande Fratello Vip a Squid Game, la serie Netflix di successo: “Ogni giorno perdiamo concorrenti”, ha detto.

Daniele Dal Moro ricoverato in ospedale per un attacco di panico?/ "In ambulanza..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA