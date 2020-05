Come evitare contagi in treno, bus e metro/ Consigli degli esperti e regole d’igiene

Pubblicità

Con la Fase 2 che è oramai entrata nel vivo e con la ripresa completa di servizi di trasporto urbani ed extraurbani si pone il problema di quali saranno le nuove regole di ‘convivenza’ su autobus, treni e vagoni della metropolitana non solo per mantenere la distanza ed evitare contagi con gli altri passeggeri ma anche per rendere gli stessi mezzi sicuri e igienizzati. A tal proposito arrivano dagli Stati Uniti i consigli di alcuni esperti che, ricordando come su un bus sia difficile mantenere le distanze e con le corse che sono state ridotte, spiegano come ridurre al massimo il rischio di ammalarsi. Al di là delle singole accortezze, tuttavia, la regola base sembra essere quella di non farsi mai prendere dal panico, restando sempre all’erta ma senza vivere nell’ansia del contagio, cosa che al contrario potrebbe indurci a commettere degli errori o ad avere contatti indesiderati con gli altri passeggeri. Ecco di seguito quali sono alcuni dei suddetti consigli, suggeriti da Avisheh Forouzesh, specialista in Malattie Infettive nel New Jersey, in una intervista concessa alla locale edizione di “Business Insider”.

COME EVITARE CONTAGI SUI MEZZI PUBBLICI

In aggiunta alle linee-guida che le varie aziende di trasporti pubblici e privati stanno dando negli ultimi giorni, innanzitutto si raccomanda di evitare l’uso del proprio telefonico o di altri device elettronici durante le corse dato che, anche se remota, c’è la possibilità che su di esso possano depositarsi i residui di tosse o starnuti altrui; a tal proposito sarebbe ottimale pulire spesso lo schermo del cellulare con una salvietta antibatterica e non dimenticando la regola aurea del lavarsi bene le mani dopo averlo usato. Anche se scarseggia sarebbe inoltre importante portare con sé un flaconcino di gel igienizzante da applicare sulle stesse mani quando si scende dal mezzo dato che il Coronavirus può sopravvivere anche diverse ore su alcune superfici di plastica o acciaio. Di conseguenza l’altro consiglio è che, in attesa di disinfettare le mani, evitare di toccare con queste il nostro volto in modo da impedire a eventuali virus di entrare a contatto con le mucose nasali, gli occhi e la bocca.

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI E LE REGOLE D’IGIENE

Tra le altre strategie “di buon senso” suggerite dagli esperti statunitensi inoltre ci sono quelle che raccomandano di dare le spalle a gente che tossisce o fa starnuti (magari lo spazio della vettura è ridotto e non ci si può allontanare), mentre si dovrebbe cercare di evitare gli stessi mezzi nell’orario di punta o comunque nelle fasce orarie che comportano eccessivo affollamento (anche se il numero ridotto di posti dovrebbe portare a un potenziamento della flotta e dello stesso servizio almeno in teoria…), ricordando che oltre all’uso del telefonino in certe situazioni è anche vietato mangiare e bere, mentre per quanto concerne borse e zaini questi non vanno mai appoggiati a terra o su altre superfici ma tenuti in mano o addosso facendo un piccolo sacrificio in più. Infine un ultimo accorgimento anche per quanto riguarda i tornelli della metropolitana o della stazione e i sostegni che si trovano sulle vetture per mantenersi durante le corse: bisogna evitare di toccarli, se possibile, direttamente con le mani, ricorrendo invece a dei fazzoletti (da smaltire al più presto in dei cestini chiusi) o alla peggio avere cura quantomeno di igienizzare le stesse mani immediatamente dopo il contatto forzato con queste superfici metalliche o i sostegni di treni e autobus.



