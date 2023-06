Come evitare i controlli del fisco?/ Le spese più a “rischio” da non fare

Spesso ci si chiede come evitare i controlli del fisco. Una domanda che nonostante possa avere i suoi perché, resta pur sempre lecita. Chiaramente non giustifichiamo coloro che lo chiedono per evadere le tasse in Italia, ma vediamo nel modo più approfondito cosa c’è sapere a tal proposito.

L’Agenzia delle Entrate comincia i suoi controlli ben accurati, quando c’è qualcosa che non va. Questo però, succede nella maggior parte dei casi, perché in altri gli accertamenti possono essere casuali, dovuti a dei check automatici.

Mercato immobiliare Italia 2023/ Costa sta succedendo nel nostro Bel Paese

Come evitare i controlli del fisco: i movimenti più all’occhio

Se ci si chiede come evitare i controlli del fisco, occorre comprendere il funzionamento del redditometro.

Affronteremo a tal proposito, tutti i dettagli necessari per comprendere come si muove il Fisco (al giorno d’oggi), e quali movimenti “strani”, potrebbero dar all’occhio.

Cessione del credito 2023/ Enel X sarà tra le prime a sbloccarla: da quando?

Dichiarazione dei redditi

Sembra banale ed anche superficiale, ma effettuare e presentare la dichiarazione dei redditi nei tempi adeguati (specie se si sfrutta il modulo precompilato), è possibile aumentare la possibilità di un accertamento più profondo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Anche perché in caso di omissione della dichiarazione dei redditi, è palese incorrere a delle sanzioni piuttosto pesanti, oltre che un accertamento induttivo.

Versamento nel conto bancario

Il versamento nel conto bancario è un’operazione che va all’occhio, forse più di tutte. Versare dei soldi (senza poter comprovare la loro provenienza), diventa un rischio.

Sanatorie gratuite per abusi edilizi/ Scatto automatico: quando si attiva?

Se in fase di accertamento non è vi è possibilità di comprovare il pagamento, allora si incorrerà ad una sanzione molto salata.

Contenuti sui social network

Se si cerca un metodo che ci suggerisce come evitare i controlli del fisco, sicuramente è apparire meno possibile sui social network. Specialmente se si conduce un tenore di vita alto rispetto alla media: sempre in viaggio, resort a 5 stelle, ed esperienze lussuose di qualsiasi natura.

L’Agenzia delle Entrate si allarmerà, controllando immediatamente l’indice di redditività: incrociando i dati tra cui quanto dichiarato, e le effettive possibilità di condurre quello stile di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA