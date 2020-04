Come fare la spesa online a Roma/ Consegna a domicilio: tutti i delivery e i link

Come fare la spesa online a Roma? Al pari di Milano e di tutte le altre grandi città italiane, anche nella Capitale uno dei principali problemi legati a questa emergenza Coronavirus e all’obbligo di restare in casa, fatti salvi gli spostamenti essenziali, è quello dell’approvvigionamento della spesa soprattutto per coloro che vogliono evitare troppi contatti o il rischio di fare lunghe file, senza contare inoltre chi per motivi di salute o legati all’età fa fatica a recarsi al negozio o centro commerciale di fiducia. È questo il motivo per cui è aumentato il ricorso alla spesa online che alcune catene commerciali da tempo propongono o hanno potenziato, fornendo un servizio di consegna a domicilio che tuttavia ha mostrato alcune falle o è andato fisiologicamente in tilt visto l’elevato numero di richieste e la contemporanea prenotazione di migliaia di ordini, soprattutto in agglomerati urbani come sono quelli della Città Eterna o di Milano. E proprio a Roma il Comune, in alternativa alle proposte che elenchiamo di seguito, ha stilato una lista con i contatti di tutti quegli esercizi commerciali che forniscono questo tipo di servizio, siano essi supermercati, piccoli negozi, ma anche gastronomie, pizzerie, macellerie, pasticcerie e panifici: basta consultare questo link, ricordando che l’elenco è in aggiornamento e che molti esercizi, non facendo parte del circuito della grande distribuzione, possono evadere solo un numero limitato di ordini e magari unicamente nella propria zona di competenza..

COME FARE LA SPESA ONLINE A MILANO TRA EASYCOOP E SUPERMERCATO24

La premessa doverosa da fare prima di illustrare quali catene o piattaforme online consentano di fare la spesa online a Roma e beneficiare della consegna a domicilio, magari in modalità “contactless” (al fine di evitare qualunque contatto tra il cliente e lo shopper, e garantire a quest’ultimo un sistema di mance accreditate attraverso la stessa app), è che anche se il servizio è attivo spesso si registrano difficoltà a reperire tutti i prodotti o a trovare slot liberi nei giorni a venire per prenotare una consegna: a causa dei tanti ordini o di chi approfitta di sconti e promozioni, molti siti sono congestionati di richieste. Ad esempio il sito di EasyCoop a questo link (che opera solamente in Emilia e in Veneto, tra Bologna e Padova oltre alla Capitale) propone diverse promozioni e riunisce diversi punti vendita romani anche se l’unico limite è quello che le prime consegne disponibili sono programmabili solamente tra alcuni giorni. Stessa sorte per Supermercato24 (basta cliccare qui), un’altra delle app più in voga tra gli utenti capitolini e che si rifornisce da 150 supermercati: a questa si appoggiano i diversi marchi della distribuzione di Carrefour, Coop, EuroSpin, Fresco, Lidl, IperCarni, TuoDì, Fresco, IperTriscount e Pewex, con tanto di mappa per geolocalizzarne la posizione.

CONSEGNA A DOMICILIO E PROMOZIONI: TUTTE LE ALTRE PROPOSTE

Passando alle altre proposte per ricevere la spesa a domicilio a Roma, a proposito proprio di Supermercato24 va ricordato che tra le catene annoverate in homepage c’è pure l’Esselunga, che dal 2018 è presente a Roma con un punto vendita al Prenestino: in questo caso si può fare riferimento anche al portale di “Esselunga a casa – La spesa comoda” e lo stesso vale per Carrefour dove tuttavia può capitare, come per gli altri siti, di trovare un messaggio che ci avverte che “Ora sei in coda” e quindi tocca aspettare qualche minuto per poter procedere a riempire il carrello virtuale e a scegliere tra gli slot orari e le date disponibili quella che fa più al caso proprio; una sorta di coda che ricalca quella reale ma che comunque ha l’indubbio vantaggio che si può attendere seduti comodamente a casa e in cui ci viene ricordato di non oberare il sistema dando la priorità agli acquisti di categorie più deboli e anziani. Come pure a Milano, anche a Roma è possibile fare la spesa sul portale di Pam Panorama e di Conad (da entrambe si rifornisce, ove presenti punti vendita, l’app di Supermercato24) mentre alla bisogna si può fare ricorso come sorta di extrema ratio al servizio Pantry di Amazon (a questo link) che ovviamente opera a livello nazionale e non solo capitolino: in questo caso alcuni utenti hanno segnalato che vi sono determinate fasce orarie, anche se random, in cui è possibile riuscire a ricevere la spesa abbastanza velocemente ma il limite, oltre a quello di dover essere abbonati a Prime, è che non è presente un assortimento così vasto di prodotti alimentari come nel caso delle precedenti proposte (più facile trovare quelli a lunga conservazione, almeno fino alla recente esplosione del servizio).



