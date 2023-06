Come fare per non pagare la Tari/ Tutte le eccezioni ammesse dalla Legge (22 giugno 2023)

Se si è alla ricerca di una soluzione su come fare per non pagare la Tari, allora siete arrivati nel posto giusto. L’imposta dei rifiuti, dev’essere corrisposta dagli affittuari, eredi, o semplicemente titolari di immobili che sono responsabili di “produzione rifiuti”.

La Tari infatti, è una tassa che va pagata soltanto nel caso in cui si possa dimostrare di detenere o anche solo abitare, in un contesto in cui si producono rifiuti. Esistono ovviamente, degli sconti o addirittura esenzioni totali in caso di inagibilità. Ma le eccezioni sono anche altre, come ad esempio reddituali.

Come fare per non pagare Tari: eccezioni reddituali

Un metodo su come fare per non pagare Tari è quello di dimostrare di percepire un reddito economico inferiore a quanto previsto dai limiti di Legge.

Quello di cui parliamo in realtà, è riconducibile al bonus Tari. Può essere esentato nei casi in cui si abbia un ISEE inferiore a 8.265€ o inferiore a 20.000€ per i nuclei familiari più numerosi, o ancora, per chi gode del reddito di cittadinanza.

Come abbiamo accennato agli inizi, le possibilità per non pagare l’imposta sui rifiuti sono diverse. Un’altra da aggiungere è per le abitazioni in comodato, ereditate, usufrutto, usucapione e affittate, che però risultano inagibili.

Per inagibili si intende case che non hanno allacci di gas, luce e utenze che possano dimostrare che qualcuno abitino lì. Viceversa, se le unità immobiliari sono disabitate ma hanno degli allacci di utenze domestiche, la Tari andrà comunque pagata.

Pagamento della Tari: quando invece è dovuta?

Dopo aver visto come fare per non pagare la Tari, è giunta l’ora di chiarire quando è obbligatoria. Questa tassa andrebbe versata in caso di abitazioni abitate, ma anche di qualunque altre area chiusa almeno su 3 lati che producano rifiuti.

La Tari dev’essere corrisposta a proprietari di case, a comodatari, ad usufruttuari, soggetti che hanno ottenuto immobili in eredità, in usucapione, ma anche gli inquilini che restano in affitto.











