I cittadini che cercano disperatamente una visura catastale del proprio immobile e gratis oggi potranno farlo accedendo al portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Di recente il fisco ha disposto delle nuove linee guida sottolineando i nuovi servizi a disposizione dei cittadini italiani.

All’interno della circolare si evincono nuovi servizi Ade che prevedono molteplici integrazioni, dalla semplificazione per contattare gli operatori in caso di assistenza fiscale e contributiva all’acquisizione di informazioni importanti nel settore del mattone (dai dati cartografici alle visure).

Visura catastale di un immobile gratis: cosa è cambiato

Grazie al nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate, ora i cittadini possono richiedere una visura catastale di un immobile gratis. La novità consiste nel poterlo fare non solo per i beni di cui si è titolari, ma anche per quelli degli altri (è sufficiente un PC, una connessione internet e un’autenticazione digitale).

Gli atti a cui è possibile avere accesso sono piuttosto ampi: informazioni sull’anagrafica delle persone giuridiche e fisiche (titolari di unità immobiliari), ma anche le mappe catastali e le planimetrie.

Se il servizio venisse richiesto in uno sportello abilitato, come ad esempio i CAF, la gratuità è valida esclusivamente per le informazioni catastali associate al proprio immobile di cui si è proprietari (e non anche a quello degli altri).

Informazioni “senza limiti”

L’Agenzia delle Entrate amplia i suoi servizi e rende accessibili altre informazioni (gratuitamente) di altri soggetti, tra cui, la mappa territoriale con i relativi censimenti dei terreni, il riferimento catastale di Fabbricati e Terreni e i dati filtrati “per soggetto”.

Vi è anche la possibilità di consultare le rendite catastali anche senza dover necessariamente accedere al portale dell’Ade. Ma non finisce qui, perché anche in caso di approfondimenti ipotecari non ci sono particolari limitazioni, dato che si può prendere atto di ogni iscrizione o modifica avvenuta all’interno del sistema dell’Agenzia.

Infine, importanti upgrade per ottenere dati sulle particelle catastali grazie alle nuove funzioni implementate sulle mappe di cartografia. Gli utenti interessati potranno procedere al download “in blocco” e/o utilizzare il portale online senza installare alcun software.