Come finisce Amore Sul Danubio, L'Arte di Amare: anticipazioni puntata 20 agosto 2025: chi è davvero Joe, lieto fine con Ava?

Anticipazioni Amore sul Danubio, L’Arte di amare: ultima puntata del 20 agosto 2025

Sta andando in onda la prima del ciclo composto da sole due puntate di Amore sul Danubio, commedia romantica in onda su Rai1 che narra le vicende di vari protagonisti che si incontrano durante la crociera, dove stanno trascorrendo le vacanze. E dopo la storia di Jack e Sarah nella prossima puntata la protagonista sarà Ava. Le anticipazioni e come finisce Amore sul Danubio, infatti, svelano che la 2a ed ultima puntata in onda domani, 20 agosto 2025, sempre in prima serata su Rai 1 avrà per sottotitolo L’Arte di Amare.

Scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni Amore sul Danubio L’Arte di Amare si scopre che la protagonista sarà appunto Ava, una giovane gallerista d’arte che lavora a Chicago. La giovane si troverà in un punto cruciale della sua vita piena di dubbi e incertezze ed a complicare il tutto ci sarà un evento totalmente imprevisto e inaspettato: verrà lasciata sull’altare il giorno stesso del suo matrimonio. Tuttavia Ava non si darà per vinta e deciderà di capovolgere la situazione prendendo in mano la sua vita ed un incontro in particolare tornerà a farle fiducia in se stessa ed a farle battere il cuore.



Chi è davvero Joe, come finisce Amore sul Danubio L’Arte di Amare ultima puntata del 20 agosto 2025

Come finisce Amore sul Danubio L’Arte di Amare? Le anticipazioni svelano che nell’ultima puntata Ava dopo lo choc di essere stata lasciata sull’altare deciderà di andare lo stesso in Crociera, che avrebbe dovuto essere il viaggio di nozze insieme al neo marito, da sola. Una romantica crociera sul Danubio da sola a pochi giorni dal matrimonio saltato non è il massimo ma la fortuna avrà in serbo più di un colpo di scena per la protagonista. A bordo della nave Ava incontrerà Joe un uomo molto affascinante con cui condivide la passione per l’arte e tra i due sin da subito scatterà la scintilla.

Tuttavia i colpi di scena non finiranno qui. Come finisce Amore sul Danubio? Si scoprirà che in realtà Joe altri non è che l’erede al Trono di un piccolo Stato che viaggia in incognito per decidere se accettare o meno il suo destino e l’incontro con Ava avrà ripercussioni importanti sulla sua scelta. L’appuntamento con l’ultima puntata del miniciclo Amore sul Danubio è per domani, martedì 20 agosto 2025, sempre in prima serata su Rai1 dalle 21.30 circa.