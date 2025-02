Come finisce Blackout 2 Le verità nascoste, cosa nasconde Marco? La verità sul tradimento di Giovanni

Sta andando in onda l’ultima puntata di Blackout 2 Le verità nascoste e sono tanti i misteri ancora irrisolti che troveranno risposte e soprattutto si scoprirà cosa nasconde Marco Raimondi e perché ha tradito i suoi amici. Facendo un passo indietro, la scorsa puntata si è chiusa con uno spiazzante colpo di scena: la morte di Angelo precipitato con l’elicottero si è trattato di un incidente oppure qualcuno ha sabotato il veicolo? A questo punto ci saranno troppe cose non tornare, come il mistero su chi ha ucciso Umberto, la tragica morte di Natasha Giovanni sarà sempre più convinto che la poliziotta Federica nasconda qualcosa. A questo punto Lo Bianco cercherà l’alleanza di Marco ma quest’ultimo farà il doppio gioco.

Cosa nasconde Marco di Blackout 2 Le Verità Nascoste? Dalle anticipazioni si scopre che il personaggio interpretato da Marco Rossetti, avendo scoperto chi è Federica e, in parte, la verità sulla Valle del Vanoi si alleerà con lei in cambio di avere un posto sicuro nel bunker per lui e la sua famiglia. In cambio della salvezza assicurata farà cadere in una trappola Giovanni che si ritroverà ancora una volta costretto a gridare la sua innocenza. La situazione fuori sarà sempre più drammatica e nessuno degli ospiti dell’hotel saprà davvero cos’è successo fuori dalle Valle del Vanoi, e soprattutto non sa dell’esistenza del bunker. Ed a questo punto sorgerà un grave dubbi: Marco avrà tradito davvero i suoi amici o la verità su di lui è diversa?

Cosa nasconde Marco di Blackout 2 Le verità nascoste? Il Triplo gioco per salvare Giovanni e gli altri

In realtà dalle anticipazioni sulla fiction di Rai1 Come finisce Blackout 2 Le verità nascoste si scopre che Marco farà il triplo gioco. Fingerà di essere alleato con Federica e aiuterà gli altri ad imprigionare gli ospiti dell’albergo nel grande magazzino sotto la minaccia delle armi di banditi che nel frattempo sono saliti dalla Valle. Solo Claudia si opporrà disgustata dal tradimento di Marco che per salvare se stesso e la sua famiglia ha condannato a morte certa tutti gli altri ospiti dell’hotel. Invece, alla fine verrà fuori che Marco ha fatto il triplo gioco stringendo un patto segreto con Giovanni. I due sorveglieranno l’albergo e daranno vita ad uno scontro a fuoco con i banditi, nascerà una violenta sparatoria: uno tra Marco e Giovanni morirà?