Buongiorno Mamma 3, finale shock: confermata la morte di Anna, Agata prende una drastica decisione e Guido sposa Laura.

Iniziata mercoledì 17 settembre, Buongiorno Mamma 3 è la fiction con Raoul Bova che sta riscuotendo un enorme successo e sin dalle prime battute il pubblico di Canale 5 si è chiesto come finisce la serie. Andiamo dunque a vedere le anticipazioni dell’ultima puntata, compreso il destino di Anna e quello di Agata. Le vicende di casa Borghi sono sulla bocca di tutti e le evoluzioni di questa stagione continuano a coinvolgere i telespettatori, curiosi di scoprire cosa succederà nella puntata di martedì 7 ottobre.

Proprio la prossima settimana andrà in onda l’ultimo episodio di Buongiorno Mamma 3. La quarta puntata della fiction con Raoul Bova vedrà Guido e Lara immersi nei preparativi per il matrimonio. Le nozze sono un momento davvero importante, e la loro priorità è far sì che tutto sia perfetto. Allo stesso tempo gli altri protagonisti, specialmente i ragazzi, continuano la loro vita alle prese con i problemi di cuore, ma come sempre se la cavano egregiamente. Ecco cosa si legge dalle anticipazioni di Mediaset: “Agata, svelati i suoi sentimenti per Guido, prende una drastica decisione sul suo futuro. Intanto, i ragazzi sono alle prese con i loro problemi sentimentali“.

Buongiorno Mamma 3, cosa succede nell’ultima puntata

Come finisce Buongiorno Mamma 3? Ma soprattutto, che fine ha fatto davvero Anna, personaggio di Maria Chiara Giannetta? Le indiscrezioni spiegano che arriverà la conferma ufficiale sulla sua morte, dato che la donna lascerà ufficialmente la fiction. In ogni caso bisognerà aspettare per forza di cose la fine della stagione per scoprire cos’è successo davvero e se si risolverà il mistero sul personaggio. Tra gli eventi dell’ultima puntata, il matrimonio di Guido che si sposerà con Laura De Santis. Un altro mistero che verrà chiarito sarà quello sull’incidente in macchina di Agata, nuovo personaggio di questa edizione interpretato da Beatrice Arnera. Quest’ultima ha sempre rifiutato il rapporto tra Guido e Laura, e si è opposta a gran voce al matrimonio.