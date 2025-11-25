Come finisce C'è ancora domani? Spiegazione finale: perché è importante la misteriosa lettera! Colpo di scena: spoiler

Come finisce C’è ancora domani? Perché la busta di Delia è così importante?

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Rai1 ha deciso di trasmettere in prima serata il film di esordio alla regia di Paola Cortellesi, C’è ancora domani. Ambientato nella società italiana del dopo guerra con la precisa scelta stilista del bianco e nero, il film pone l’accento sugli abusi fisici e verbali di cui è vittima la protagonista Delia, madre di tre figli e moglie devota di Ivano (Valerio Mastandrea). Rassegnata al suo destino la protagonista spera che quando la figlia maggiore Marcella (Romana Maggiora Vergano) s’innamora di un giovane ragazzo della borghesia la situazione migliori e invece dopo la proposta di fidanzamento scopre che anche la giovane inizia ad essere vittima del pattern di dipendenza e violenza.

Come finisce C’è ancora Domani? Quel è la morale di Paola Cortellesi e soprattutto perché la misteriosa lettera è così importante? Al centro della trama, infatti, una misteriosa lettera che Delia riceve e che nasconde di tutto punto ma su che si ripresenta nel corso di tutto il film. Qual è il contenuto del tanto discusso foglio? Per tutta la durata del film le illazioni e le supposizioni sul contenuto del foglio si susseguono nella mente dei telespettatori senza sosta. Nel frattempo, inoltre, Delia intreccia una relazione con una sua vecchia fiamma, Nino (Vinicio Marchioni) quest’ultimo è un meccanico gentile ed educato che propone a Delia di scappare con lui. Paola Cortellesi è stata molto abile nel far credere per tutta la durata del film che quella busta contenta una bellissima lettera d’amore di Nino con la quale magari le propone di fuggire insieme e invece il film verte su altro.



C’è ancora domani: spiegazione del finale e il colpo di scena spiazzante

Come finisce C’è ancora Domani? Il finale è ricco di colpi di scena. Delia ormai ha conquistato la piena consapevolezza di se ed architetta un piano per sottrarsi dalle violenze del marito che sembra contenere la fuga con Nino. Delia arriva persino a nascondere dei soldi per Marcella ed a confidare tutto alla migliore amica Marisa (Emanuela Fanelli) che cerca di dissuaderla. Il piano di Delia, tuttavia, viene interrotto dalla morte del suocero Ottorino Santucci (Giorgio Colangeli). E proprio quando tutto sembra perduto la protagonista si rende conto che nonostante gli innumerevoli imprevisti “c’è ancora domani” e il suo progetto non può esaurirsi solo in quella decadente domenica. Così, raccoglie la misteriosa lettera e corre via dalla sua terrificante abitazione. Andrà da Nino e fuggiranno insieme? No, con magistrale colpo di scena si scopre che la famosa lettera di Delia altro non è che la tessera elettorale per andare a votare. E da qui si capisce anche il significato del finale di C’è ancora domani: Delia recandosi per la prima volta al seggio a votare vuole riappropriarsi per la prima volta della sua individualità e scrivere la sua personale storia da sola