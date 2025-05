Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, ultima puntata dell’8 maggio 2025: tra Cristina e Pietro spunta Paola

Sta per giungere a termine anche questa stagione ed in molti si chiedono come finisce Che Dio ci aiuti 8, stagione che è stata piena di novità. Lasciato il Convento degli Angeli, Suora Azzurra (Francesca Chillemi) si è trasferita nella Casa famiglia del Sorriso per aiutare lo psichiatra Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni), la cui moglie Serena è morta da poco, a gestire le ragazze dell’Istituto. I problemi non sono mancati tra Melody che fuggiva da Sandro, l’ex violento e possessivo, Olly alla ricerca del padre e Cristina, 17 anni ed incinta molti diffidente e scontroso. E sbocciato però anche l’amore nella Casa del Sorriso tra Cristina e Pietro amore che però è messo a dura prova.

Mare Fuori, Giacomo Giorgio accusa sceneggiatori/ Maurizio Careddu replica: "Da lui non ce l’aspettavamo"

Cosa succederà nella prossima puntata della fiction longeva di Rai1? Dalle anticipazioni Che Dio ci ai aiuti 8 sull’ultima puntata in onda giovedì 8 maggio si scopre che non mancheranno i colpi di scena ed i risvolti inaspettati. Nel primo episodio dal titolo La seconda della lista si scopre che il medico che ha in cura Cristina informerà per sbaglio Azzurra sulle condizioni della ragazza, che sembrano a rischio. Il personaggio di Francesca Chillemi a questo punto coglierà la palla al balzo per far riavvicinare Pietro e Cristina convincendo quest’ultima a stare a letto a riposo assistita proprio dal bel giovane e che questa vicinanza porterà la ragazza a prendere un’importante decisione.

Come finisce Mare Fuori 5 anticipazioni ultima puntata 6 maggio 2025/ Rosa e Tommaso vittime di un agguato

Come finisce Che Dio ci aiuti 8: Cristina e Pietro tornano insieme? Anticipazioni ultima puntata

La storia d’amore tra Cristina e Pietro in Che Dio ci aiuti 8 sta appassionando il pubblico di Rai1 che sui social ha creato delle fanpage apposite per la coppia ribattezzati i Rivazzini. La loro relazione, però, ha dovuto affrontare e superare non pochi ostacoli e ne dovrà affrontare ancora molti nelle prossime puntate. Lorenzo, infatti, non resta ad accettare che il figlio stia insieme ad una ragazza ospitata nella loro struttura e non reagirà per nulla bene. A ciò si aggiunge anche la strana vicinanza di Pietro a Paola, la sua ex fidanzata, che scatenerà la gelosia di Cristina fino a farle prendere una drastica decisione: voler abbandonare la Casa del Sorriso.

Anticipazioni Mare Fuori 5, quinta puntata 30 aprile 2025/ Carmela decide di vendicarsi

Dalle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 sull’ultima puntata si scopre inoltre che nell’ultimo episodio dal titolo Nella mente e nel cuore ci saranno giorni frenetici alla Casa del Sorriso, a breve il Tribunale deciderà se confermare l’abilitazione della casa-famiglia o disporne la chiusura definitiva. I due giovani sembreranno essersi molto riavvicinati e la 17enne deciderà di non lasciare la Casa del Sorriso: Cristina e Pietro torneranno insieme? Come finisce Che Dio ci aiuti 8? Nel frattempo Suor Angela si ritroverà in guai seri: le è stata trovata della droga nella tonaca e Lorenzo e Azzurra dovranno capire chi sta cercando di incastrarla. L’appuntamento con l’ultima puntata è per giovedì 8 maggio 2025 in prima serata su Rai1.