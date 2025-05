Che Dio ci aiuti, 15 maggio 2025: anticipazioni ultima puntata

Come finisce Che Dio ci aiuti 8? Questa sera, giovedì 15 maggio 2025 vedremo l’ultima puntata della serie più amata di Rai 1, con un pieno di due episodi in cui scopriremo finalmente come si chiudono le vicende dei protagonisti della soap. Infatti, anche questa stagione è stata ricca di colpi di scena e di risvolti inaspettati, tanto che le vite dei personaggi stavolta sono destinate a cambiare per sempre. Pronti a scoprire le anticipazioni dell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti?

Nel primo episodio in onda oggi 15 maggio, vedremo Cristina che curata da un medico non se la passa di certo bene. Infatti, il dottore fa sapere ad Azzurra che la situazione è molto grave e che la ragazza potrebbe non farcela. Ma attenzione, si tratta di un grande malinteso e di un grandissimo errore, che però porterà Azzurra a preoccuparsi e a decidere che Cristina dovrà stare da Pietro per un riposo forzato di qualche tempo. Qui, rifletterà molto sulla relazione con lui e penserà seriamente di abbandonare la Casa del sorriso.

Che Dio ci aiuti 8 anticipazioni: Suor Angela incastrata da qualcuno?

Sempre nel primo episodio di Che Dio ci aiuti 8, in onda stasera 8 maggio, rivedremo anche Suor Angela, la quale aiuterà Lorenzo e Azzurra in una situazione alquanto difficile: bisogna indagare su un caso di prostituzione minorile, presente tra le donne di Casa del sorriso. Tutto ciò la metterà duramente alla prova e la farà riflettere molto: starà gestendo bene la struttura? È ancora motivata come prima? Anche Azzurra si mette molto in discussione e inizia a fare il punto per capire se anche lei sta dando il meglio. Ed eccoci che siamo giunti al secondo episodio di Che Dio ci aiuti, dove la questione principale sarà la conferma o meno da parte del tribunale di Casa del Sorriso.

Riuscirà ad essere abilitata come Casa-Famiglia? Non senza intoppi! Infatti, in questo secondo episodio succederà qualcosa di sconvolgente: viene trovata della droga nella tunica di Suor Angela. Cos’è successo? Chi è stato? La donna viene subito arrestata. Intanto Cristina peggiora e si trova a riflettere profondamente sulla sua vita, mentre guarda Pietro riavvicinarsi alla sua ex fidanzata Paola. Cosa deciderà di fare la ragazza? Sopportare o andarsene a gambe levate?

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni e come vederlo in diretta streaming

Dopo lo slittamento dovuto all’elezione di Papa Leone XIV questa sera va in onda il finale di stagione di Che Dio ci aiuti 8 e dalle anticipazioni si scopre che sarà ricco di colpi di scena e risvolti spiazzanti, il più clamoroso dei quali riguarderà Suor Angela (Elena Sofia Ricci) l’appuntamento è per questa sera, giovedì 15 maggio 2025 su Rai1 ma è possibile seguire la puntata anche in diretta streaming su Raiplay.