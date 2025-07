Come finisce Chicago Fire 13, anticipazioni ultime puntate: Dom Pascale è colpevole di tentato omicidio? Carver andrà via? Tutti gli spoiler

Come finisce Chicago Fire 13, anticipazioni sulle ultime puntate: Dom Pascal è innocente!

Si sta per concludere anche la terza puntata di Chiacago Fire 13, il poliziesco americano trasmesso ogni venerdì in prima serata su Italia 1 che sta ottenendo degli ottimi ascolti, la scorsa puntata è stata vista da 1.129.000 spettatori pari all’8.6% di share. Gran parte del successo è dovuto alla trama avvincente e coinvolgente ricca di drammi, conflitti, arrivi, partenze, amori turbolenti e casi di puntata impattanti che lasciano lo spettatore con il fiato sospeso. Del resto in questa stagione sono e saranno tantissimi dall’arrivo del nuovo capo Dom Pascal in sostituzione di Bodem alla relazione sentimentale altalenante tra Violet Mikami e Sam Carver. I 22 episodi di quest’ultima stagione ruoteranno attorno alle accuse di stalking a Pascal, a Severide che avrà degli accesi confronti con il fratello Damon e Herrmann che si prepara all’esame da capitano.

Ed è per questo che cresce l’attesa per scoprire come finisce Chicago Fire 13 e le anticipazioni svelano che i colpi di scena non mancheranno. Nell’articolo sono presenti tutti i principali spoiler sul gran finale di stagione. Stando a quanto riportano CiakGeneration, Cinefilos e ScreenRant l’ultima puntata di Chicago Fire avrà per titolo Un and Walking è rappresenterà un vero e proprio punto di svolta per tutti i personaggi della Caserma 51. Verrà fuori la verità sul Capo Battaglio Don Pascal in Chicago Fire 13, che ha il volto dell’attore Dermot Mulroney, accusato di stalking e con molte prove e indizi contro che sembreranno compromettere per sempre la sua carriera alla fine grazie al suo intuito ed alla sua determinazione Severide scoprirà che Dom Pascal è innocente e verrà fuori anche il vero colpevole: Vale. Il tenente era diventato ossessionato da Monica e quando lei lo ha respinto ha iniziato a stalkerarla. Ed è stato lui ad appicciare l’incendio in cui lei è morta.

Anticipazioni Chicago Fire 13, come finisce l’ultima puntata di stagione: Carver andrà via?

E poi ancora dalle anticipazioni Chicago Fire 13 si scopre cosa succederà tra Violet e Carver, superati ostacoli e dubbi la donna troverà finalmente il coraggio di consegnare all’uomo che ama una lettera in cui gli rivela i suoi sentimenti ma non il tanto sperato lieto fine non ci sarà perché il pompiere sarà in procinto di lasciare la città per trasferirsi a Denver tuttavia le promette che al suo ritorno spera che la loro storia possa avere un futuro. Carver lascerà Chigago e andrà via davvero? E non è tutto perché proprio sul finale ci sarà un grandissimo e inaspettato colpo di scena: Stella Kidd si avvicinerà a Severide e gli mostrerà un test di gravidanza positivo: Stella è incinta?

Infine, le anticipazioni Chicago Fire 13 sulle ultime puntate svelano che Herrmann, da sempre cuore pulsante della caserma, prenderà una decisione inaspettata: rinuncia alla tanto attesa promozione a capitano. E si scoprirà anche il vero motivo di questa scelta che a tutti apparirà incomprensibile. Se Herrmann dovesse sostenere l’esame per diventare capo e superarlo, probabilmente diventerebbe il nuovo capo. In caso contrario, Pascal rimarrebbe. Dopo aver valutato quanto ama il suo ruolo operativo e quanto tiene ai suoi colleghi ed aver anche imparato ad apprezzare Pascal Herrmann sceglie di restare dov’è, sul campo, vicino alla squadra. Ecco, dunque, come finisce Chicago Fire 13. Gli episodi complessivi della serie statunitense trasmessa da Italia1 sono in totale 22 suddivisi in dieci puntate. La rete infatti ha deciso di trasmettere alternativamente due/tre episodi a puntata. L’appuntamento quindi con i prossimi tre epiosodi di Chicago Fire 13 (dall’ottavo al decimo per l’esattezza) è per venerdì 1 agosto 2025 sempre a partire dalle 21.20 circa su Italia2 è possibile seguire le puntate anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity