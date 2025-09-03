Anticipazioni Chicago Med 10 ultima puntata e come finisce la serie tv: diversi interrogativi in sospeso per i protagonisti!

Tensioni e nervi a fior di pelle, colpi di scena imperdibili ed emozioni tutte da vivere; potrebbe bastare per rispondere alla domanda più voga della serata, come finisce Chicago Med 10? In realtà, c’è molto altro da raccontare in riferimento alle anticipazioni dell’ultima puntata in onda oggi – 3 settembre 2025 – su Italia 1. Buona parte dei risvolti potrebbero chiudere un cerchio partito proprio dalle battute iniziali del capitolo e magari lanciare assist imperdibili per quella che sarà la prossima stagione della celebre serie tv.

Le anticipazioni Chicago Med 10 per l’ultima puntata di oggi – 3 settembre 2025 – partono dal Dottor Charles in preda a momenti di puro terrore; le condizioni di sua figlia Anna peggiorano dopo un terribile incidente d’auto e la diagnosi di depressione è un oscuro presagio che si collega ad un passato che il protagonista non aveva messo in preventivo. La circostanza alimenterà le riflessioni, anche i pentimenti, e sarà motivo per ampliare il dialogo tra padre e figlia nel tentativo di restaurare il loro rapporto.

Non meno rilevante nel finale di stagione di Chicago Med 10 sarà il ruolo della dottoressa Hannah Asher che, dopo aver rivelato di essere incinta, alimenterà il dubbio sulla paternità del piccolo che porta in grembo. Che sia Archer il papà di suo figlio? Nel frattempo, scontro imperdibile tra Sharon Goodwin e Dennis Washington; la tensione sarà alle stelle soprattutto quando il dottore deciderà di rassegnare le sue dimissioni.

Ma al netto di questi repentini colpi di scena e rovesciamenti di fronte rispetto alla trama, come finisce Chicago Med 10? Stando alle anticipazioni dell’ultima puntata – in onda oggi, 3 settembre 2025, su Italia 1 – il tema focale sarà proprio la gravidanza di Hannah; rivelerà finalmente chi è il padre di suo figlio? E soprattutto, Dennis Washington deciderà di tornare sui suoi passi o la scelta delle dimissioni sarà irremovibile? C’è una certezza tra i vari interrogativi senza risposta, la relazione con Sharon è ufficialmente naufragata.

