Come finisce Costanza, la fiction di Rai1? Anticipazioni ultima puntata: pace fatta tra Costanza e Diana ma…

Manca pochissimo al gran finale di stagione di Costanza, la fiction di Rai1 con protagonista Miriam Dalmazio e Marco Rossetti che è tratta dal romanzo di Alessia Gazzola Questione di Costanza. Nelle precedenti puntate abbiamo visto la protagonista Costanza Macallè, paleopatologa messinese che si è trasferita a Verona non solo per lavoro ma soprattutto per le insistenze della figlia Flora di conoscere il suo vero padre, Marco, architetto che appunto vive nella città dell’amore per eccellenza. Dopo l’iniziale imbarazzo i due capiranno di provare ancora dei sentimenti ma hanno preso delle strade diverse. Marco è in procinto di sposare Federica mentre per Costanza nasce una sintonia con il collega Ludovico.

A complicare la situazione, però, c’è un bacio furtivo che scocca tra Costanza e Marco. Come finisce Costanza? Come si conclude il finale di stagione della fiction di Rai1? Dalle anticipazioni sull’ultima puntata in onda questa sera si scopre che non mancheranno dei colpi di scena inaspettati e spiazzanti. Andando con ordine il settimo episodio si apre con Diana che deporrà l’ascia di guerra con Costanza. Le due, accantonata la rivalità, decideranno di unire le forze per indagare sul passato della piccola Biancofiore, la figlia di Selvaggia di Staufen e scoprire che cosa gli è successo. Nello specifico le due paleopatologhe si chiederanno se la piccola avrebbe potuto salvarsi. A tale scopo Melchiorre manderà le due in Francia ma solo Costanza potrà partite. Diana no perché scoprirà di essere incinta ed il suo ginecologo le sconsiglierà di viaggiare.



Federica e Marco, saltano le nozze? Lui è in crisi, anticipazioni ultima puntata

E dalle anticipazioni Costanza ultima puntata si scopre che Federica (Giulia Arena) chiederà a Marco (Marco Rossetti) di poter conoscere la piccola Flora (Elena Sophia Senise). La bambina instaurerà un ottimo rapporto con la donna scatenando la gelosia della Macallè che non riuscirà a trattenere il suo turbamento. Anche Toni sarà alle prese con questioni personali da seguire, dopo il bacio scattato con il suo terapeuta è certa di non poter più proseguire la terapia con lui. Si giunge così all’ottavo ed ultimo episodio della fiction di Rai1 con protagonista Miriam Dalmazio.



A partire per la Francia con Costanza sarà Ludovico perché Diana, incinta, non può spostarsi su consiglio del suo medico, la paleopatologa allora deciderà di lasciare la figlia dal padre. Tuttavia durante una videochiamata della piccola con la mamma, Marco si renderà conto che Costanza non è da sola ma che con lei c’è il filosofo e si renderà conto di essere geloso. Melchiorre nel frattempo annuncerà a chi affiderà l’incarico per tre anni: a Diana scatenando la delusione nella protagonista. Nel frattempo dalla Francia arriveranno i risultati dell’autopsia e si scoprirà che il corpo è proprio di Biancofiore, scoperta tutta la verità sulla donna Costanza potrà concludere così il suo podcast. Nel frattempo si avvicinerà la data delle nozze tra Federica e Marco ma andrà tutto liscio oppure ci sarà un clamoroso colpo di scena che farà saltare tutto?

Come finisce Costanza, fiction di Rai1: Macallè dichiara a Marco di essere innamorata: come reagirà il giovane?

Si giunge così alla battute finali di Costanza fiction di Rai1 e si scoprirà come finisce Costanza. È arrivato il momento delle prove del matrimonio tra Marco e Federica e Costanza accompagna Flora a fare le prove da damigella. La visione dei due, però, la metterà a dura prova e con l’intento di chiarire una volta per tutte i suoi sentimenti, chiederà a Marco un incontro. In lacrime Costanza dichiarerà a Marco di essere da sempre innamorata di lui…come reagirà l’architetto?