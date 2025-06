Le emozioni incalzanti della terza puntata attualmente in corso sono solo il preludio all’apoteosi del finale di stagione; le anticipazioni Doppio Gioco per l’ultima puntata del 17 giugno 2025 – in prima serata su Canale 5 – metteranno forse il punto ai dubbi e ai misteri che hanno alimentato la curiosità degli appassionati nel corso di queste settimane. L’attenzione si focalizza sul rapporto tra Daria e Gemini; dal passato arriva un colpo di scena e, nel frattempo, Ettore sarà chiamato a prendere una decisione rispetto al rapporto con la protagonista.

Le anticipazioni Doppio Gioco per l’ultima puntata del 17 giugno 2025 partono da un risvolto che forse era prevedibile: qual è la verità sul legame tra Gemini e Daria. Il finale di stagione potrebbe risolvere questo arcano. Qualcosa dal passato emerge e i protagonisti saranno letteralmente investiti da emozioni impreviste; il tempo scorre veloce e non avranno il tempo di appurare quanto emerso, c’è qualcosa di delicato da dirimere prima di dare spazio alle questioni personali.

Ettore ha ancora bisogno di Daria! Anticipazioni Doppio Gioco, ultima puntata 17 giugno 2025

Nel frattempo, Ettore inizia a prendere le distanze da Daria; un distacco non dettato da aspetti emotivi ma principalmente per le indagini entrate nel vivo. Proprio quando sembrerà convinto di poter andare avanti senza la donna che ha palesato particolari dubbi nel merito della sincerità del rapporto, arriva un colpo di scena. Le informazioni in possesso di Daria possono rivelarsi cruciali per sgominare finalmente il Cartello e mettere fine ai loschi piani e affari dell’organizzazione criminale.

Le anticipazioni Doppio Gioco – per l’ultima puntata del 17 giugno 2025 – proseguono con quanto già anticipato in principio: le verità del passato nel merito del rapporto tra Daria e Gemini. Mentire non è più una soluzione; l’uomo, alle strette, deciderà di rivelare tutta la verità alla protagonista?

Come finisce Doppio Gioco, dove e quando vedere l’ultima puntata in tv e diretta streaming

Giunti al finale di stagione, tante domande senza risposta attendono di essere risolte; come finisce Doppio Gioco? La domanda, tra curiosità e anticipazioni, intrattiene gli appassionati in vista dell’ultima puntata prevista per il prossimo 17 giugno 2025 su canale 5 e disponibile anche in diretta streaming tramite l’app ufficiale Mediaset Infinity.