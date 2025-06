Come finisce Doppio Gioco: anticipazioni sul finale di stagione, chi muore?

Salvo imprevisti e cambiamenti dell’ultimo minuto si concluderà martedì 17 giugno con il gran finale di stagione Doppio Gioco la fiction di Canale5 con protagonista Alessandra Mastronardi e che vede nel cast anche Max Tortora e Simone Liberati incentrata sul mondo del bluff e del poker. In un gioco di specchi ed ombre tutti i nodi verranno al pettine ma come finisce Doppio Gioco? Facendo un passo indietro Daria è una giovane donna con un abilità molto particolare: è in grado di leggere la mente delle persone oltre ad essere un abile giocatrice a poker e per questo motivo viene ingaggiata dai Servizi Segreti per incastrare un pericolo criminale internazionale, Gemini.

Anticipazioni Doc americano, Molly Parker: "Amy ha due volti ed un eterno mistero"/ Lo spoiler dell'attrice

Le anticipazioni Doppio Gioco svelano che nel corso delle puntate non mancheranno i colpi di scena spiazzanti che rivoluzioneranno tutta la trama e ciò che sembrava in un certo modi si mostrerà in tutt’altro. Il Maggiore della Guardia di Finanza Ettore Napoli, che piano piano si innamorerà di Daria, si scoprirà essere anche lui un personaggio ambiguo e scomodo pronto a tutto ed arriverà a tradire a Nadia, stando ad uno spoiler riportato dall’attore che gli dà il volto, Simone Liberati. Il fratello di Daria, Davide ha anche lui degli scheletri nell’armadio che ben presto verranno fuori. Il ritmo sarà sempre più incalzante ed è complicato districarsi tra sospetti e sfide ma una cosa è certa qualcuno ci rimetterà la vita. chi muore in Doppio Gioco?



Ettore tradirà Daria e Davide ha un segreto: anticipazioni Doppio Gioco/ Spoiler bomba di Simone Liberati

Daria rischia di morire per salvare Gemini? Anticipazioni Doppio Gioco

La puntata di Doppio Gioco di questa sera si è conclusa con un risvolto drammatico: nell’Hotel The Rome è stato ucciso Monti, socio ed amico di Gemini proprio davanti agli occhi di Daria e le anticipazioni Doppio Gioco sulle prossime puntate svelano che Daria, ancora sconvolta per il brutale omicidio cercherà in tutti i modi di parlare con Gemini (Max Tortora) perché preoccupata che all’uomo possa succedergli qualcosa. Per questo motivo Daria si metterà sempre più nei guai fino a rischiare in prima persona: Daria rischierà di morire per salvare Gemini. E proprio su Gemini verrà fuori una novità inaspettata sul suo passato.



Come finisce Doppio Gioco? Cadranno le maschere ed alcuni personaggi verranno smascherati come il capo dei Servizi Segreti Longobardi (Diego Ribon). Uomo con una lunga esperienza e a capo dell’operazione contro il Cartello internazionale. Longobardi è pragmatico e cinico, si muove nell’ombra e spesso è in netto contrasto con Ettore. E non è tutto perché si scoprirà che Longobardi ha delle informazioni riservate che non ha condiviso con nessuno, nemmeno con Napoli, perché?

Doppio Gioco anticipazioni prossima puntata, 10 giugno 2025/ Ettore sta mentendo a Daria?

Come finisce Doppio Gioco, fine dell’amicizia tra Daria e Jamilah?

Un tema molto forte nella fiction di Canale5 è anche l’amicizia tutta al femminile che si instaura tra Daria e Jamilah, sua compagna di cella. Jamilah (interpretata da Kyshan Wilson, Kubra di Mare Fuori) è italo nigeriana ed ha un passato difficile alle spalle, fatto di piccoli reati e privazioni, tra le due donna dopo l’iniziale diffidenza si instaurerà una solida amicizia che però verrà messa a dura prova da segreti e verità nascoste… finirà l’amicizia tra Daria e Jamilah? Per scoprire come finisce Doppio Gioco non resta che vedere le ultime due puntate in onda martedì 10 e 17 giugno sempre in prima serata su Canale5.