Forbidden Fruit, finale shock della seconda stagione: chi ha cercato di uccidere Ender? Muore davvero? Le anticipazioni.

Siamo pronti per assistere all’ultima puntata di Forbidden Fruit 2, seconda stagione che sta lasciando tutti col fiato sospeso fino alla fine. Per questo motivo molti si chiedono come finisce Forbidden Fruit 2 e quali saranno i risvolti nella vita di molti dei personaggi, in particolare Ender: muore davvero nel Bosforo? Di seguito analizziamo tutti i dettagli.

Come anticipato da Davide Maggio, nella seconda stagione della soap turca dal titolo originale di Yasak Elma, ci saranno tantissimi colpi di scena negli episodi finali, con tradimenti inaspettati e vendette terribili. In particolare, i telespettatori sono in attesa di scoprire cosa ne sarà di Yildiz, di Ender, di Zenyep e di Alihan, i protagonisti di questa splendida fiction.

Forbidden Fruit 2, finale spiegato: cosa succede davvero a Ender

Partiamo dunque a svelare le anticipazioni di Forbidden Fruit 2, con il penultimo episodio che vedrà il matrimonio tra Zeynep Yilmaz e Alihan Taşdemir, i quali si sposeranno e decideranno di andarsene dalla loro terra per trasferirsi in America lasciando i complotti e il dolore passato lì. Intanto, Yldiz dovrà fare i conti con Ender Çelebi che parlerà con il marito Halit Argun convincendolo che la donna aveva corrotto Sevda al fine di poter chiedere un divorzio. E dopo che Halit caccia la moglie da casa ecco che Ender penserà di aver vinto.

Eppure, Sahika Ekinci ha in mente di eliminare per sempre Ender. Ed eccoci al punto più importante che ci spiega il finale di Forbidden Fruit 2: Ender si troverà ad affrontare Sahika e la accuserà di aver ucciso diverse persone. La risposta lascia tutti di stucco: “Se uccidessi tutti quelli che odio, tu non saresti viva“, dice Ender. Poco dopo, una persona misteriosa comparirà dal nulla durante la notte e la colpirà facendola cadere nel Bosforo. Ender è morta o la rivedremo nella prossima stagione? Al momento le ipotesi sono ancora tante: ad ucciderla potrebbe essere stata proprio Sahika oppure Yiğit! Ecco spiegato come finisce Forbidden Fruit 2, una seconda stagione da non perdere!