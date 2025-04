Anticipazioni Fuochi D’Artificio, ultima puntata del 25 aprile 2025: Marta e gli altri in pericolo

Ha catturato l’attenzione del pubblico la nuova fiction di Rai1 Fuochi D’Artificio, serie tv tratta dall’omonimo romanzo Andrea Bouchard che racconta la storia di un gruppo di amici che nell’Italia del 1944 sotto l’occupazioni nazista e fascista decidono di unirsi alla lotta partigiana. Dalle anticipazioni Fuochi D’Artificio si scopre che spinti da ideali nobili come la pace e la libertà, Marta, Davide, Sara e Marco assumono così l’identità del fantomatico partigiano “Sandokan”, il ribelle che mette in difficoltà i nazisti e i fascisti della valle. A muovere i giovani è anche la voglia di rivedere i loro familiari.

Le anticipazioni sulle prossime puntate svelano che Marta, Davide, Sara e Marco inizieranno a fare da staffette portando cibi, viveri, scorte di cibo ma anche armi e munizioni alle varie brigate dislocate nel territorio. In questo modo faranno conoscenza con Nene che diventerà immediatamente una figura di riferimento per Marta ma qualcosa le separerà. E poi ci sono i nonni Olga e Beppe che cercheranno in tutti i modi di proteggere i nipoti pur vivendo nella paura. Ed emozionante sarà poi il finale, come finisce Fuochi D’Artificio? Senza fare troppi spoiler nell’ultima puntata i quattro ragazzi finiranno vittime di una rappresaglia nazista e saranno in serio pericolo.

Come finisce Fuochi d’artificio: scoperto il triste segreto di Cristina

Dalle anticipazioni Fuochi d’artificio si scopre che tra grandi prove di coraggio, enormi pericoli e rischi e con lo sfondo delle splendide montagne delle Dolomiti, Marta ed i suoi amici contribuiranno alla vittoria finale della Resistenza nella liberazione del Paese ma a che prezzo? Nella fiction di Rai1, infatti, non mancheranno anche momenti drammatici e scioccanti come il passato della nonna Olga (Carla Signoris) che verrà fuori prepotentemente. Il coraggio di Nonno Beppe (Bebo Storti). E poi ci saranno altri personaggi importanti nella trama e nel racconto.



Come finisce Fuochi D’Artificio? Le anticipazioni svelano che, senza scendere troppo nel dettaglio si scoprirà cos’è successo a Cristina, mamma di Marta e Davide e della quale si sono perse le tracce. Tuttavia spazio avranno anche i buoni sentimenti, Marta, infatti, è segretamente innamorata di Marco, ha paura che lui la consideri soltanto un’amica o, peggio ancora, che le preferisca Sara. Tuttavia con coraggio e determinazione cercherà di dimostrargli tutto quello che prova per lui. Non resta dunque che attendere le ultime due puntate, in onda martedì 22 e venerdì 25 aprile 2025, e lasciarsi trasportare dalla storia.