Anticipazioni Gerri fiction Rai1, ultima puntata del 26 maggio 2025: omicidio sconvolge tutti

Come finisce Gerri fiction Rai1 con protagonista Giulio Beranek? La serie tv targata Rai nata dai romanzi di Giorgia Lepore che ha conquistato i telespettatori sta per giungere al termine. L’ultima puntata di Gerri andrà in onda lunedì prossimo, 26 maggio 2025, sempre in prima serata su Rai1 è possibile, inoltre, seguire la puntata anche in diretta streaming su Raiplay e rivedere tutti i quattro episodi già trasmessi quando si vuole. Ma cosa succederà nella prossima puntata?

Le anticipazioni Gerri fiction Rai1 svelano che l’episodio si intitolerà Ogni promessa è debito e vedrà al centro delle trame l’omicidio di una giovane donna che sconvolgerà tutti ma soprattutto avrà ripercussioni sul protagonista perché gli porterà a galla segreti e misteri sepolti nel suo passato. Parallelamente partiranno le indagini per scoprire chi ha ucciso Ketty Capasso e perché ed i primi sospetti si concentreranno sul marito, uomo già noto alle forze dell’ordine perché la picchiava e che dopo la morte della moglie risulterà latitante. È stato davvero lui ad uccidere la Capasso?

Chi ha ucciso Ketty Capasso e perché? anticipazioni Gerri fiction di Rai1

Dalle anticipazioni Gerri sull’ultima puntata, in onda lunedì 26 maggio 2025, a partire dalle 21.30 circa su Rai1, si scopre che Gerri e Lea saranno impegnati a lavorare fianco a fianco nelle indagini per l’omicidio di Ketty Capasso: chi l’ha uccisa e perché? I primi sospetti si concentreranno sul marito e per questo i due figli della coppia, minorenni, verranno affidati ad una casa famiglia. Nel corso delle indagini, tuttavia verranno altre persone che aveva più di un motivo per volere la morte di Ketty Capasso e quello che sembrava un caso chiuso si aprirà a nuovi scenari e nuovi insospettabili colpevoli.



Non ci saranno solo le indagini al centro dell’ultima puntata di Gerri, le anticipazioni svelano che sarà in crisi anche il rapporto tra Gerri e Lea. L’ispettore e la viceispettrice hanno costruito un legame fortissimo c’è stato un bacio e dell’intimità. Tuttavia Esposita, a causa soprattutto del suo passato e dell’ossessione per l’abbandono della mamma, nella prossima puntata sarà sempre più sfuggente ed ambiguo e la Coen non riuscirà a comprenderlo fino in fondo. La stessa attrice Valentina Romani ha anticipato che ci sarà un colpo di scena finale tra di loro senza però scendere nel dettaglio.

Come finisce Gerri fiction di Rai1? Cosa si nasconde nel passato del protagonista: anticipazioni ultima puntata

Si giunge così alle scene finale dell’ultima puntata della fiction di Rai1, come finisce Gerri, cosa si nasconde nel passato del protagonista? Gerri, infatti, è Goran un bambino di origine rom che all’età di tre anni è stato abbandonato dalla mamma in una casa-famiglia ed è cresciuto pieno di dubbi e domande. E le anticipazioni sull’ultima puntata svelano che Gerri finalmente riuscirà a ricomporre il puzzle del proprio passato e, prendendo in mano l’indagine privata avviata da Marinetti, andrà alla ricerca di Tano, suo amico d’infanzia, che ne conserva da tempo una tessera fondamentale.