Anticipazioni Goldrake U finale di stagione, ultima puntata del 17 gennaio 2025: ritorno Rubina mette in crisi Actarus

Cambiamenti importanti in vista per il reboot della serie animata, Ufo Robot Goldrake, successo mondiale degli anni ’70 che è tornato in onda in una nuova versione. La puntata d’esordio trasmessa su RaiGulp ha riscontrato uno straordinario e inaspettato successo negli ascolti e così si è deciso di premiarlo facendolo proseguire nella domenica sera di Rai2 ma l’operazione non ha dato i risultati sperati in quanto gli ascolti sono crollati e così si è deciso di anticipare l’ultima puntata, con gli episodi finale, andranno in onda questa sera, venerdì 17 gennaio 2025. Insomma tre puntata in tre collocazioni differenti e due reti.

In attesa che gli ascolti del gran finale siano quelli sperati vediamo le anticipazioni Goldrake U dell’ultima puntata di questa sera. A partire dalle 21.25 circa su Rai2 andranno in onda i cinque episodi conclusivi dal titolo rispettivamente come Le tenebre inseguono la luce e Mazinga X e poi Un fiore da proteggere e gli episodio conclusivi L’ultimo inganno e Per il pianeta terra. La trama ruota attorno ad Actarus rinchiuso in una cella con l’accusa di tradimento, continuerà la lotta contro le forze del male di Vega per proteggere il pianeta Blu mentre il ritorno di Teronna e Rubina sarà un altro duro colpo per Actarus che temerà di poterla perdere di nuovo. Come finisce Goldrake U?

Come finisce Goldrake U? Anticipazioni ultima puntata in onda eccezionalmente oggi (17 gennaio 2025)

Scendendo nel dettaglio della trama del reboot della celebre serie giapponese, dalle anticipazioni Goldrake U si scopre che il primo episodio di apre dal punto si era interrotto il precedente con Actarus rinchiuso in una cella del centro di controllo della Fondazione Kabuto con l’accusa di tradimento mentre Maria e Sayaka continueranno a lottare per difendere il pianeta Blu. Actarus successivamente riuscirà a prendere i comandi di Goldrake nel frattempo ritornato Teronna e Rubina ma la prima, al fine di proteggere la sorella, commetterà un grave atto contro Actaurus.

Come finisce Goldrake U? Ci sarà infine una lotta senza esclusione di colpi tra le forze del bene contro quelle del male ed i sentimenti non possono trovarvi spazio. Dopo che la città di Washington verrà rasa al suolo nel mirino di Vega ci sarà Tokyo motivo per il quale il governo valuterà seriamente la possibilità di consegnare al nemico Goldrake. In mezzo al caos, tuttavia, Actarus e Rubina, che nel frattempo rimarrà a bordo della nave madre avranno modo di parlarsi e chiarirsi.

Dove vedere Goldrake U in diretta streaming: palinsesto stravolto

Svelate le anticipazioni e come finisce Goldrake U non resta che ricordare che i cinque episodi conclusivi della serie animata andranno in onda questa sera su Rai1 a partire dalle 21.25 circa ma è possibile seguirli anche in diretta streaming su Raiplay dove saranno successivamente sempre consultabili. Subirà dei significativi cambiamenti, inoltre, il palinsesto di Rai1 che vedrà slittare a data da destinarsi il film di Leonardo Pieracciono Il Sesso degli Angeli, mentre domenica 19 gennaio 2025 andranno in onda le nuove puntata di 9-1-1 e a seguire 9-1-1 Lone Star