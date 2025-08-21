Come finisce If You Love, anticipazioni prossima settimana ultime puntate della stagione fino al 31 agosto 2025: ci sarà il lieto fine per Ates e Leyla?

Anticipazioni If You Love, ultime puntate dal 25 al 31 agosto 2025: Ates e Leyla si riavvicinano ma…

Nel ricco palinsesto pomeridiano di Canale 5 nel segno delle soap turche spicca anche If You Love. La dizi andrà in onda regolarmente anche la prossima settimana, dal lunedì al venerdì come sempre alle ore 15.15 subito dopo Forbidden Fruit, ma chiuderà la sua corsa già nel prossimo weekend. La soap, infatti, terminerà la prossima domenica 31 agosto con l’ultima attesissima puntata ed eccezionalmente in onda nel weekend.

Entrando intanto nel merito delle anticipazioni If You Love della prossima settimana, da lunedì 25 a venerdì 29 agosto 2025, Ates e Leyla stanno per sposarsi. Lei vorrebbe raccontargli la verità sul suo passato ma non trova il coraggio, lui però scopre tutto e proprio sull’altare, durante la cerimonia nuziale, annuncia di fronte a tutti i presenti la verità attorno a Leyla e alla sua natura di truffatrice.

La donna, scossa dall’accaduto, decide di fuggire e pianificare la sua vita lontano da Ates, ma il destino li porta ad avvicinarsi nuovamente. I servizi sociali, chiamati dopo una denuncia avanzata da Fusun, intervengono a casa di Ates e, parlando con lui e Leyla, spiegano che i loro battibecchi hanno conseguenze negative sui bambini: i due si ripromettono dunque di migliorare i loro rapporto e, durante una vacanza insieme ai bambini, si riavvicinano sempre più.

Come finisce If You Love: lieto fine per Ates e Leyla

Ma come finisce If You Love su Canale 5 e cosa dovrà aspettarsi il pubblico dal finale di stagione della soap opera turca? Le ultime puntate, come in precedenza sottolineato, andranno in onda la prossima settimana fino al 31 agosto 2025, salvo ulteriori variazioni di palinsesto, e la dizi chiuderà ufficialmente la sua corsa il prossimo weekend, ma cosa succederà ai protagonisti?

La trama riporta i telespettatori all’udienza presso cui vengono ascoltate le testimonianze dei bambini: la loro intenzione è infatti quella di continuare a vivere assieme a Ates e Leyla. Il giudice, ascoltato il loro intervento, decide a loro favore e così la famiglia si riunisce.

Per celebrare il lieto fine, la famiglia organizza una grande festa con Ates e Leyla che, accantonati tutti i dissapori del passato, decidono di rimanere insieme e di costruire la propria vita l’uno al fianco dell’altra. Lieto fine per Ates e Leyla, dunque, ed a differenza di altre dizi turche non ci sarà nessuna morte tragica nel gran finale di stagione. Chi muore in If You Love? L’unica morte degna di nota è quella di Vahit Arcali, padre di Ates, all’inizio della soap che dà il via alle vicende.