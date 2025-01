Come finisce Il conte di Montecristo fiction di Rai1: anticipazioni ultima puntata

Andrà in onda lunedì 3 febbraio 2025 la quarta ed ultima puntata della fiction di Rai1 tratta dal romanzo omonimo di Alexander Dumas che da più di due secoli appassiona i lettori di tutto il mondo e che ruota attorno al senso dell’ingiustizia e della vendetta ed infatti come finisce Il conte di Montecristo? Con Edmond Dantes che dopo aver riacquistato la libertà si appropria grazie ai consigli dell’Abate Faria di un tesoro e di una nuova identità quella del conte di Montecristo con il quale si vendicherà dei suoi nemici: Danglars, Fernand De Morcef e Villefor.

E nel dettaglio la vendetta di Edmond Dantes ne Il conte di Montecristo sarà spietata Fernand De Morcef l’uomo che lo ha denunciato per sposare Mercedes a causa di Dantes finirà sotto processo per tradimento durante gli anni di servizio in Grecia, abbandonato da sua moglie e da suo figlio, si suiciderà. Più triste e drammatico sarà il destino di Gerard De Villefor l’uomo che pur sapendo dell’innocenza di Dantes per mantenere la sua posizione sociale e per proteggere il padre lo ha fatto imprigionare. Gerard dopo una serie di terribili lutti tra i quali la morte della figlia Valentine perderà la testa. Tuttavia il protagonista si ricorderà anche di non gli ha mai voltato le spalle come l’armatore Morrel che poco prima del suo arresto lo aveva promosso capitano del Pharaon: scoperto che si rischia la bancarotta e di sprofondare nella miseria troverà un modo per aiutarlo.

Anticipazioni Il conte di Montecristo: perché Edmond Dantes non si è vendicato di Danglars

Svelato come finisce Il conte di Montecristo, fiction di Rai1 la cui ultima puntata andrà in onda lunedì 3 gennaio 2024 non resta che ricordare perché Edmond Dantes non si è vendicato di Danglars, colui che lo ha denunciato insieme a De Morcef perché invidioso della sua promozione a capitano del Pharaon. Montecristo manderà in fallimento e farà rapire dai banditi Danglars tuttavia alla fine non si vendicherà di lui ma anzi gli concederà il suo perdono perché si renderà conto che sinceramente pentito di quello che ha commesso. Allo stesso tempo Haidée verrà salvata ed adottata da Edmond mentre Maximilien Morrel, figlio dell’armatore diventerà un caro amico del Conte che gli lascerà molti dei suoi averi. E dalle anticipazioni Il conte di Montecristo si scopre che la fiction di Rai1, sebbene con i necessari tagli, segue molto fedelmente la trama del romanzo da cui è tratta.