Come finisce Il coraggio di Blanche e storia vera film Rai 3? Anticipazioni e spiegazione del finale del thriller francesce con Virgine Efira

Come finisce Il coraggio di Blanche: anticipazioni e spiegazione del finale del film di Rai3

Questa sera, martedì 16 maggio 2025, su Rai 3 va in onda il film Il coraggio di Blanche con protagonisti Melvil Poupaud e Virgine Efira. La trama, stando a quanto riportano le anticipazioni Il coraggio di Blanche, ruota attorno alla storia d’amore tra Blanche e Gregoire, la loro relazione da passionale e appassionata ben presto si trasforma in una vera e propria trappola psicologica. L’uomo manipola la sua compagna, mostrandosi geloso, possessivo e manipolatorio. La particolarità del film è che viene raccontata direttamente dal punto di vista della protagonista e si tratta di una violenza subdola e cinica perché non esplicita ma più sottile e per questo, forse, meno riconoscibile.

Come finisce Il coraggio di Blanche? Durante il corso del film con spietata gradualità la gelosia di lui finirà per assorbire non solo tutto il rapporto di coppia ma persino la vita di Blanche stessa che diventerà sempre più infernale tra sottomissioni psicologiche e violenza anche fisica. A poco a poco della storia d’amore iniziale tra Blanche e Gregorie non rimarrà altro che un lontano ricordo trasformandosi in vera e propria violenza domestica. L’intera impostazione del film trasmesso da Rai3, inoltre, soprattutto sul finale cambia drasticamente taglio diventando più cronaca. Blanche finirà in una casa di cura per guarire dagli choc causati dalla deriva violenta del marito. Il finale già preannunciato con l’avvocato indirizza definitivamente la storia dentro quell’alveo della cronaca dalla quale il film trae la sua origine.

Il coraggio di Blanche è una storia vera? A chi si ispira il personaggio di Virgine Efira

Considerando la trama particolarmente complessa ed il modo dettagliato in cui è raccontato l’amore tossico tra Blanche e Gregorie, in molti si chiedono se Il coraggio di Blanche è una storia vera. E la risposta è netta e chiara, no, Il coraggio di Blanche non è tratta da una singola e determinata storia vera ma si ispira a tante vicende sulla violenza di genere e domestica di cui le nostre cronache sono piene. Il film, inoltre, è un adattamento fedele del romanzo di Éric Reinhardt, L’Amour et les Forêts (in italiano tradotto con L’amore e le foreste) a cui si ispira fedelmente. Svelate le anticipazioni che non è Il coraggio di Blanche una storia e tutte le altre curiosità non resta che ricordare che il thriller francese va in onda questa sera a partire dalle 21.30 circa su Rai3 ed è possibile seguirlo anche in diretta streaming sul sito di RaiPlay.