Come finisce il film Rapito: le sorprese di Marco Bellocchio

Questa sera andrà in scena su Rai3 il film diretto da Marco Bellocchio, Rapito, una storia profondamente toccante e coinvolgente, che saprà sicuramente interessare i telespettatori del terzo canale. Siamo nel 1858, in zona quartiere ebraico in quel di Bologna e i soldati del papa fanno irruzione in casa dei Mortara per portare via Edgardo, il piccolo figlio di soli sette anni. Stando a quanto fatto trapelare da una domestica, il bimbo era stato battezzato e questo andava in conflitto con la legge papale, che imponeva la crescita di un cristiano in una famiglia che invece non professava la stessa religione.

La questione narrata nel film Rapito accende così i riflettori di tutta Europa e la famiglia Mortara accende una battaglia per riavere il figlio. Rapito racconta una storia vera, con il regista Marco Bellocchio che ha attinto dal dramma di Edgardo Mortara.

Come finisce il film Rapito: la spiegazione

La pellicola presentata al Festival del cinema di Cannes e candidata a 11 David di Donatello ha ottenuto un grande successo, portando a casa ben cinque statuette, una di queste per merito della sceneggiatura. La parte finale del film ci proietta avanti di diversi anni, fino ad arrivare al 1870, con Edgardo che è uno dei ribellanti a Papa Pio IX. La spiegazione del finale di Rapito ci porta dentro al dramma di Marianna, ormai in fin di vita, la questione fa scattare Edgardo, che compresa la delicatezza della situazione si fionda a casa con la volontà di voler battezzare la donna, che invece chiede di morire da ebrea.

A quel punto il protagonista sceglierà la via del sacerdozio e inizierà a compiere una serie di viaggi fino al momento della sua morte. Un finale dall’elevato tasso emotivo che ha lasciato soddisfatti la stragrande maggioranza dei telespettatori che hanno applaudito il finale del film diretto da Marco Bellocchio.