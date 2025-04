Come finisce Il Turco: anticipazioni ultima puntata fiction di Canale5: Gloria in pericolo prigioniera di Diana

Dopo una serie di rinvii e slittamenti questa sera, finalmente sta andando in onda Il Turco, la fiction di Canale5 con protagonista Can Yaman e Greta Ferro. La trama, tratta da una storia vera come la Battaglia di Vienna è la leggenda del condottiero ottomano Balaban Agha, è avvincente ed entusiasmante e mescola l’azione con la storia d’amore dei due protagonisti. Come finisce Il Turco? Dalle anticipazioni sull’ultima puntata, che andrà in onda martedì 15 aprile, si scopre cose accadrà ai due protagonisti.

Hasan Balaban, interpretato da Can Yaman, gravemente ferito in battaglia ha trovato rifugio nella città di Moena e ben presto si è integrato con i locali. Si è unito ai contadini contro i soprusi e le ingiustizie ed è pronto a guidarli nella ribellione. Nel frattempo pian piano è nato anche l’amore con Gloria (Greta Ferro), giovane donna del luogo esperta di erbe medicinali che per questo viene etichettata come strega ed allontanata dalla comunità. Cosa succederà nella prossima puntata de Il Turco? Come finisce tra Hasan e Gloria? Dalle anticipazioni si scopre continueranno ad essere oppressi dal perfido e crudele Marco Benedetti di Vincenza (Will Kemp) e dalla sua degna amante Diana (Sai Bennet).

Come finisce tra Hasan e Gloria: anticipazioni finale sulla serie tv di Canale5

Scendendo nel dettaglio, le anticipazioni Il Turco della prossima puntata svelano che che a causa di intrighi ed imbrogli Marco riuscirà ad ottenere il cavalierato e, salito al potere, aizzerà la folla contro Hasan Balaban. La situazione si complicherà quando quest’ultimo scoprirà che suo fratello Mete gli ha inviato degli scagnozzi contro pronti ad ucciderlo e soprattutto si è alleato con Marco contro di lui. A questo punto Marco organizzerà una vera e propria caccia all’uomo di cui finirà vittima anche Gloria, accusata di stregoneria nel tentativo di salvare il villaggio si consegnerà al Gran Inquisitore.



Si giunge alle battute finali della serie tv di Canale5, che vanta una co-produzione internazionale ed è stata distribuita in numerosi Paesi. Come finisce Il Turco? Dopo la morte di Decebal regnerà lo sconforto e nel frattempo Gloria sarà tenuta prigioniera. Marco annuncerà le nozze con Diana, nonostante la famiglia di quest’ultima si oppone. Ci si prepara allo scontro finale da una parte Hasan con i contadini locali contro i soprusi dei nobili e dall’altra parte Marco e tutti i suoi alleati. La situazione si complicherà sempre di più e Gloria rischia di morire: Hasan Balaban ha un piano per salvarla: ci riuscirà?