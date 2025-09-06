Come finisce Innocence: anticipazioni ultima puntata 7 settembre 2025, arriva lo scontro Ela e Ilker: Irem si schiera a sorpresa

Anticipazioni Innocence ultima puntata del 7 settembre 2025: i ricordi shock di Ela

Continuano i cambiamenti drastici e repentini nel palinsesto di Canale 5, a partire da sabato prossimo 13 settembre la dizi turca che ruota attorno all’amore tossico tra Ela e Ilker lascerà il posto a La forza di una donna, soap dei record che nelle ultime puntate andate in onda ha superato il 27% di share. Tale cambio di repentino porterà i telespettatori a salutare i suoi personaggi preferiti prima del previsto. Innocence verrà sospesa e le ultime puntate trasmesse su Mediaset Infinity.

Fatte queste premesse, sveliamo le anticipazioni Innocence per l’ultima puntata che andrà in onda su Canale 5 domenica 7 settembre. Al centro delle trame continuerà il processo tra Ela e Ilker con la prima che accusa il 35enne di essere stata manipolata e usata fino al tentato omicidio. Ela infatti è stata violentemente aggredita ed ha rischiato perdere la vita. Finita in coma la giovane si è risvegliata priva di memoria tuttavia negli ultimi episodi ha ricordato di essere stata aggredita da Ilker in passato con una sedia e che proprio a causa della violenza ha perso il bambino che portava in grembo.



Irem svela tutta la verità e incastra Ilker: svolta nelle anticipazioni Innocence

Come finisce Innocence su Canale 5? Le anticipazioni svelano che Bahar tenterà invano di convincere Ela a rendere pubblici i suoi ricordi. La ragazza, però, temerà di non sopportare i commenti della gente e decide di mantenere il silenzio. Questo silenzio, tuttavia, verrà interrotto bruscamente da Irem, che in una diretta social parla di quanto è successo a Ela. Irem parlerà della fine del suo matrimonio con Ilker e rivelerà a tutti i suoi segreti e gli intrighi ammettendo che il marito non solo aveva un’amante che è rimasta incinta ma ha causato il suo aborto aggredendola violentemente. E questo sarà il primo passo per far precipitare gli eventi contro Ilker e portare alla sua condanna. L’appuntamento con le ultime due puntate di Innocence su Canale 5 è per oggi e domani, sabato 6 e domenica 7 alle 17.45, circa.