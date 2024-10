Come finisce Kostas, anticipazioni ultima puntata di oggi (3 ottobre 2024): gesto eroico di Charitos

Si conclude con una serie di colpi di scena e risvolti spiazzanti l’ultima puntata della fiction di Rai1 con protagonista Stefano Fresi. Come finisce Kostas? Facendo un passo indietro il commissario Charitos nato dalla penna di Petros Markarīs è alle prese con i complicati e sconvolgenti suicidi che hanno sconvolto l’opinione pubblica. A distanza di pochi giorni l’uno dall’altro si sono suicidati in diretta televisiva, il primo con un colpo di pistola ed il secondo con una coltellata al cuore, l’imprenditore Iason Favieros e il deputato di sinistra Lukas Stefanakos durante le indagini l’organizzazione terroristica di estrema destra Filippo il macedone rivendica gli atti.

Kostas, anticipazioni ultima puntata di oggi 2 ottobre 2024/ Un terzo suicidio in diretta sconvolga Charitos

Kostas però sarà particolarmente turbato da un altro fatto di sangue, l’assassinio di due operai kurdi che lavoravano per conto di Favieros. Fuori dalle indagini dopo essere stato sospeso per aver minacciato un ministro, proseguirà le indagini per conto suo con l’aiuto di Klio e non mancheranno dei scontri con il suo sostituto Stellas. Il punto di svolta si avrà quando Minas Logoras, autrice delle biografie di Favieros e Stefanakos, farà avere al commissario la bozza dell’autobiografia di Apostolos Vakirtzis. Charitos comprenderà che l’uomo sta per compiere un gesto estremo. Si precipiterà a casa sua dove, trovandolo avvolto dalle fiamme cercherà di salvargli la vita buttando in piscina. Il gesto eroico di Kostas, però, non darà i suoi frutti perché l’uomo morirà poco dopo in ospedale.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 4 ottobre 2024/ Incontro-scontro tra Vittorio e Tancredi

Anticipazioni Kostas, ultima puntata del 3 ottobre del 2024: la colpevole dei suicidi è un’insospettabile

Le anticipazioni sull’ultima puntata di Kostas in onda questa sera (giovedì 3 ottobre 2024) svelano che Kostas entrerà profondamente in crisi per non essere riuscito a salvare la vita a Vakirtzis. Per lui, tuttavia, ci sarà una buona notizia: verrà rintegrato al lavoro e Stella spedito all’antiterrorismo. Tornato al suo posto Kostas continuerà le sue indagini per risalire all’identità della scrittrice Minas Logaras.

Spoiler, come finisce Kostas. Si arriva dunque alle battute finali dell’ultima puntata della fiction di Rai1. Dopo aver interrogato a vuoto Demis, uno dei terroristi, il commissario Charitos intuisce che i tre suicidi hanno tutti avuto a che fare con un rivoluzionario che si era suicidato negli anni della dittatura: Athos Iannelli, padre della direttrice di banca Koriali. Si scoprirà che quest’ultima aveva iniziato una relazione con un’ex ufficiale dell’ESA, tale Skoludis e per questo rinnegata dal padre. La direttrice ammetterà di essere lei la misteriosa scrittrice delle biografie e di aver ricattato Favieros, Stefanakos e Vakirtzis spingendoli al suicidio. Kostas, dopo aver scovato la colpevole, insieme alla moglie Adriana festeggerà la laurea della figlia Caterina.

I Fratelli Corsaro, anticipazioni e diretta 2 ottobre 2024/ E' nata la piccola Rebecca