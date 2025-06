Come finisce La casa dei misteri su Rai2, anticipazioni ultima puntata di questa sera 16 giugno 2025: cosa nascondono Isabelle e Richard

Come finisce La casa dei misteri, anticipazioni ultima puntata di oggi 16 giugno 2025

Ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori di Rai2 La casa dei misteri la nuova miniserie franco-belga piena di suspence e tensione. La trama ha tutti gli ingredienti del thriller. Isabelle e Richard sono una coppia solida e affiata che vive in una casa isolata in un bosco, lei è un brillante chirurgo e lui uno stimato professore universitario e rinomato scrittore. A sconvolgere la vita idilliaca della coppia, tuttavia, è l’irruzione nella loro casa due uomini incappucciati e armati che li tengono in ostaggio. Cosa vogliono da loro?

Hercai Amore e Vendetta, anticipazioni puntata di oggi 16 giugno 2025/ Miran muore? Azize gli spara...

A questo punto iniziano una serie di colpi di scena dovuti a dei continui flashback uno più spiazzante dell’altro nel quale nulla e come sembra e dalle anticipazioni su come finisce La casa dei misteri si scopre che per tutta la durata della miniserie il telespettatore ogni volta che crederà di essere vicino alla risoluzione del delitto verrà spiazzato da una nuova sconvolgente verità che metterà in discussione tutte le sue certezze. E quando le acque saranno talmente confuse da non riuscire più a capire chi è la vittima e chi l’aggressore ci sarà un finale inaspettato e spiazzante.

Un posto al sole: anticipazioni puntata 17 giugno 2025/ Viola in crisi, Mariella rivuole Guido

Chi sono Yasmin e Bilal e cosa nascondono? Anticipazioni La casa dei misteri ultima puntata

Scendendo più nel dettaglio, dalle anticipazioni La casa dei misteri sull’ultima puntata di questa sera, 16 giugno 2025, si scopre che entreranno in scena due personaggi chiave: Yasmin e Bilal, chi sono e cosa nascondono? I due giovani giungeranno nella spettrale villa spinti da un messaggio della madre morente e saranno collegati ad una verità che aleggia su Richard, secondo voci insistenti, infatti, pare che non sia lui il vero autore del suo romanzo di successo, il libro che lo ha consacrato al successo. Cosa c’è dietro?

Diletta Leotta debutta come attrice/ Ecco che ruolo farà nella fiction Don Matteo su Rai1

E non è tutto perché a creare suspense e tensione, come richiama anche il titolo della serie stessa, è la stessa casa dei protagonisti. La villa in cui vivo Richard ed Isabelle ha uno stile architettonico stupefacente ma allo stesso tempo inquietante per la sua posizione e la sua struttura. Ha una struttura labirintica, ha una serie di gallerie sottostanti alle quali si accede attraverso le cantine ma anche dei passaggi segreti e ben presto si scoprirà che è proprio la casa ad avere uno sconcertante segreto. Come finisce La casa dei misteri, fiction di Rai2, essendo un thriller non si può spoilerare il finale ma si può solo anticipare che nulla è come sembra.



La casa dei misteri: come e dove vedere in tv e in streaming

Svelate tutte le anticipazioni più salienti e come finisce La casa dei misteri non resta che la serie tv franco-belga trasmessa da Rai1 è composta da sei episodi divisi in due puntate di cui l’ultima andrà in onda questa sera, lunedì 16 giugno 2025, con gli ultimi tre episodi. È possibile seguirla anche in diretta streaming su RaiPlay dove è possibile poi rivedere tutti gli episodi ogni volta che lo si desidera. Il cast della serie tv è formato dai protagonisti Marie Dompnier e Yannick Choirat. L’appuntamento per scoprire come finisce La casa dei misteri e come si risolverà il mistero è per questa sera, 21:25.