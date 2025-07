La conclusione de La forza di una donna si annuncia tragica. Ecco cosa succederà nel tormentato finale della soap.

Trame sempre più fitte nella soap La forza di una donna (che nell’originale turco si intitola Kadin), la nuova dizi di Canale 5 che sta proseguendo con successo il fortunato filone delle serie turche di Mediaset. Fin dalla prima puntata la soap con Bahar come protagonista ha conquistato il pubblico della rete ammiraglia. I risultati degli ascolti testimoniano a sufficienza il gradimento degli spettatori.

Beautiful, anticipazioni puntate americane: morte choc e tragedia nel finale/ Luna Nozawa scatena il caos

La serie ambientata a Istanbul ha ottenuto ottimi riscontri nella gara degli ascolti. La forza di una donna viaggia intorno a una media di 1,8 milioni di telespettatori e uno share tra il 19 e il 21% (con picchi del 23%). La soap con Özge Özpirinççi si conferma uno dei fiori all’occhiello di Mediaset insieme a La notte nel cuore. La forza di una donna si concluderà però in maniera tragica.

Un posto al sole anticipazioni 21 luglio 2025/ Michele indaga, Viola triste per la freddezza di Damiano

Il finale drammatico de La forza di una donna

Alla fine di ottanta puntate molto intense, La forza di una donna finirà in maniera straziante. Bahar ritroverà Sarp, il marito che credeva morto. Ma la gioia dei due coniugi avrà breve durata. Nel finale l’auto con i protagonisti a bordo perderà il controllo e l’urto del veicolo sarà fatale a Hatice. Bahar perderà così la madre con la quale era riuscita da poco a recuperare un legame affettivo.

Ma quella di Hatice non sarà l’unica perdita che Bahar si troverà a piangere. Nello schianto rimarrà ferito anche Sarp, subito trasportato in ospedale. A questo punto interverrà Sirin, pazza di gelosia per la ritrovata felicità della sorellastra. La donna manometterà la flebo di Sarp nel tentativo di avvelenarlo. Il suo diabolico piano andrà in porto e così Bahar vedrà morire anche il marito.

Anticipazioni La Promessa, 19-20 luglio 2025/ Martina affronta Lorenzo, lui le rivela la verità su Ayala

La duplice perdita si rivelerà un colpo micidiale, durissimo da superare per la povera Bahar. Provvidenzialmente la donna non resterà da sola ad affrontare un dolore così atroce. Al suo fianco ci sarà sempre Arif, pronto a darle tutto il suo supporto. E anche Nisan e Doruk saranno più maturi. Invece Sirin finalmente finirà agli arresti. Sarà Enver a trovare il coraggio di denunciare la figlia per mettere fine una volta per tutte alle sue malefatte. La donna verrà fermata prima di essere condotta in una clinica psichiatrica.

Poco alla volta Bahar riuscirà a rimettere insieme i pezzi della sua vita e a lasciarsi alle spalle le tragiche morti di Hatice e Sarp. La sua vicenda a un tempo singolare e drammatica attirerà la curiosità di una casa editrice. Bahar diventerà così una scrittrice affermata. Il suo primo romanzo riscuoterà un grande successo. La vita finalmente sorriderà alla protagonista che a lungo ha lottato per sopravvivere. Bahar si sposerà con Arif e riuscirà a dare una prospettiva di vita ai suoi figli. Intanto la sua amica Ceyda inizierà una relazione con Raif.