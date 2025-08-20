Come finisce La ragazza alla pari, anticipazioni ultima puntata 21 agosto 2025: Zoe incinta rischia di morire, il diabolico piano di Sandrine

Come finisce La ragazza alla pari, fiction di Canale 5? È questa la domanda che i telespettatori si pongono dopo essere rimasti con il fiato sospeso dopo la fine della prima puntata. Le anticipazioni sulla 2a e ultima puntata in onda giovedì 21 agosto 2025, infatti, svelano che finalmente la verità verrà fuori ma avrà pesanti ripercussioni su tutti i protagonisti. Dopo aver conquistato la fiducia dell’intera famiglia, Sandrine entrerà sempre più in confidenza con Chris scatenando la gelosia di Zoe.

Dalle anticipazioni La ragazza alla pari dell’ultima puntata del 21 agosto 2025 si scopre che Sandrine avrà sempre di più un atteggiamento seducente e ambiguo e cercherà di fare di tutto per conquistare il marito di Zoe mentre deciderà di tentare un nuovo impianto di embrioni senza dirlo al marito, complicando ulteriormente la situazione rendendo l’atmosfera in famiglia sempre più inquietante e moltiplicati i segnali di pericolo e non è tutto perché l’atmosfera si farà sempre più tesa fino ad un drammatico colpo di scena.



Zoe scopre che è incinta ma rischia di morire anticipazioni La ragazza alla pari ultima puntata 21 agosto 2025

Se nella prima puntata Sandrine ha tastato il terreno per mettere la famiglia di Zoe uno contro l’altro, le anticipazioni La ragazza alla pari svela che nell’ultima puntate la tensione si farà sempre più alta. Sandrine insinuerà in Chris dubbi sulla salute mentale della donna arrivando a far credere all’uomo che Zoe ha tentato il suicidio e non è tutto. Durante la festa di compleanno della piccola Amber, la ragazza alla pari rovinerà i preparativi e arriverà a distruggere un prezioso arazzo realizzato da Zoe, facendo ricadere i sospetti sul piccolo Noah.

Come finisce La ragazza alla pari? La situazione precipiterà quando Zoe scoprirà di essere incinta. A causa di un grave incidente finirà in ospedale, alimentando un clima di sospetto e menzogne in cui diventa sempre più difficile distinguere la verità dalle manipolazioni di Sandrine. L’appuntamento con l’ultima puntata con i due episodi finali è per domani, giovedì 21 agosto 2024 sempre in prima serata su Canale 5, è possibile seguire la fiction in diretta streaming su Mediaset Infinity.