Come finisce La ricetta della felicità, anticipazioni ultima puntata del 16 ottobre 2025: Fabio scompare nel nulla, Giacomo indaga su Enrico

Anticipazioni La ricetta della felicità, ultima puntata del 16 ottobre: Giacomo scopre la verità su Enrico

Che fine ha fatto Enrico Rampini? Cosa lega l’imprenditore a Marina Di Romagna? Sono tante le domande troveranno delle risposte nell’ultima puntata che andrà in onda giovedì 16 ottobre 2025 su Rai1. Dalle anticipazioni su come finisce La ricetta della felicità, infatti, si scopre che il mistero verrà risolto ma ci saranno anche altri accadimenti inaspettati. La protagonista Marta (Cristiana Capotondi) ha visto la sua vita andare in frantumi quando il marito Enrico Rampini (Flavio Parenti), accusato di truffa è scomparso nel nulla.

La giovane insieme alla figlia Greta ha lasciato Milano per trasferirsi in Romagna alla sua ricerca e si è imbattuta nella Locanda di Susanna (Lucia Mascino) e ben presto si è creato un ottimo rapporto con lei diventando amiche e confidenti. Nella locanda lavora anche Giacomo (Eugenio Franceschini) e ben presto tra Giacomo e Marta nascerà qualcosa di più. Dalle anticipazioni La ricetta della felicità dell’ultima puntata si scopre che Giacomo indagherà sul passato di Enrico e ben presto scoprirà che cosa legava l’imprenditore a Marina Di Romagna.



Cos'è successo ad Enrico ne La ricetta della felicità? Giacomo scopre tutta la verità/ Anticipazioni finale

Come finisce La ricetta della felicità, anticipazioni ultima puntata del 16 ottobre 2025: Fabio scompare

Come finisce La ricetta della felicità? Dalle anticipazioni sull’ultima puntata si scopre che il test d’ingresso per l’università di Asia sarà sempre più vicino mentre Greta chiederà di poter festeggiare il suo compleanno alla Rotonda ed uscirà con Fabio. Tuttavia il giorno del compleanno un problema tecnico metterà a rischio la festa della ragazza. Triste e sconsolata, Greta cercherà rifugio e conforto nel suo ragazzo ma Fabio scomparirà nel nulla, cos’è successo al giovane? Marta, nel frattempo ripenserà al suo rapporto con Giacomo mentre Rosa (Valeria Fabrizi) potrebbe sapere più di quando lascia intendere sui misteri della famiglia. L’appuntamento con il finale di stagione della fiction di Rai1 è per giovedì prossimo alle 21.25 circa sulla rete ammiraglia Rai ma è possibile seguire in diretta streaming sul sito RaiPlay o rivedere tutti gli episodi.